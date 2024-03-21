填詞L｜朱栢康負傷出席首映會 留台灣兩個月挑戰全普通話演戲

朱栢康(朱康)昨晚(20日)聯同導演黃綺琳(Norris)出席《填詞L》台北首映會，原來朱康在當地拍攝電影經已兩個月，今次亦是他首度參與台灣電影，他直言新戲是從影而來最大挑戰之一，拍攝時更不慎受傷，這晚首映朱康就堅持負傷上陣，他又笑言自己有點思鄉，無論如何都要藉首映跟香港朋友聚舊。

朱康昨晚現身首映時先戴住墨鏡，原來首映前一晚拍攝新戲時，不慎發生小意外弄傷眼部，朱康表示：「噚晚拍重頭戲，唔小心有異物吹咗入眼，跟住拍攝嗰陣又唔小心整親隻手，好彩無乜大礙，只係受咗輕傷。所以先可以如常嚟到見吓影迷，加上一早應承Norris出席首映，點都要嚟撐場呀！」

朱康經已來台兩個月，Norris得知後就邀請有份演出《填詞L》的他，一同現身首映跟影迷見面。其實朱康在當地早已斬獲不少影迷，早在2019年他就曾經憑同樣由Norris執導的《金都》入圍角逐金馬影帝，這晚不少觀眾都要求跟他合照，朱康有求必應，就連女神林熙蕾都有到場支持。