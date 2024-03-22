屯門娜娜重返新界西唱「吹呀吹」　 Happy伯跟實入元朗送招牌踢腿

曾經喺屯門公園搵食成為話題人物嘅「屯門娜娜」董幸兒，前年參加《中年好聲音》仲打入100強，但係首圈就出局。升呢上電視之後，娜娜同男友「迪康」結婚，而且仲去過中環蘭桂坊演出，好似好勁喎。

繼續以電音曲風震懾街坊

但係娜娜始終冇忘記一班新界西歌迷，日前就有街坊影到娜娜由發跡地屯門一路向北，去到元朗居民稱為「凹地」嘅公園載歌載舞，繼續以電音曲風震懾街坊，唱住「吹呀吹」（《漫步人生路》，唔係《風的季節》）、《煞科》等，聽到一地都係耳油。有要用輪椅代步嘅老人家都霸定位聽歌，真係日夜都繽紛。

有娜娜點可以冇Happy伯？有Happy伯又點可以冇佢嘅招牌舞步？當日Happy伯又再喺娜娜身前熱舞，再嚟一招撐地踢腿，加上娜娜當日露肩露腰又露腿嘅造型，本來新界地區低一兩度嘅氣溫都俾佢地搞到焫焫焫焫焫焫著。