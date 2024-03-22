屯門娜娜重返新界西唱「吹呀吹」　 Happy伯跟實入元朗送招牌踢腿

曾經喺屯門公園搵食成為話題人物嘅「屯門娜娜」董幸兒，前年參加《中年好聲音》仲打入100強，但係首圈就出局。升呢上電視之後，娜娜同男友「迪康」結婚，而且仲去過中環蘭桂坊演出，好似好勁喎。
繼續以電音曲風震懾街坊
但係娜娜始終冇忘記一班新界西歌迷，日前就有街坊影到娜娜由發跡地屯門一路向北，去到元朗居民稱為「凹地」嘅公園載歌載舞，繼續以電音曲風震懾街坊，唱住「吹呀吹」（《漫步人生路》，唔係《風的季節》）、《煞科》等，聽到一地都係耳油。有要用輪椅代步嘅老人家都霸定位聽歌，真係日夜都繽紛。
有娜娜點可以冇Happy伯？有Happy伯又點可以冇佢嘅招牌舞步？當日Happy伯又再喺娜娜身前熱舞，再嚟一招撐地踢腿，加上娜娜當日露肩露腰又露腿嘅造型，本來新界地區低一兩度嘅氣溫都俾佢地搞到焫焫焫焫焫焫著。
試過介紹男仔俾佢識
82歲嘅HAPPY伯，2006年開始喺屯門公園打躉，主要係睇人吹簫，到2017年見到娜娜喺公園演唱，覺得佢表演得唔錯，即刻封一百蚊利是打賞之餘兼「抄牌」（拎聯絡方式）。娜娜同HAPPY伯嘅「友情」由此展開。
HAPPY伯唔止係歌迷，就連娜娜下半生幸福都設想埋，試過介紹男仔俾佢識。娜娜同男友交往之後，更試過約埋HAPPY伯飲茶，絕對唔係外界認為嘅非份之想，難怪HAPPY伯知道網民諗法之後都話「好燒」（嬲爆）。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈