張致恒(Steven)與太太區燕雯不時在網上呻窮,早前Steven更貼出QR code著網民伸出援手。雯雯於上周在IG story貼出照片,表示有人送上4張迪士尼銀卡年票,她說︰「只想講一聲多謝,這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」之後留言說:「多謝IG嘅媽媽,你哋全部都好有愛。」

日前就有網民在迪士尼見到張致恒一家,Steven負責湊住最細一個,而雯雯就湊住三仔,一家六跟跳跳虎影合照。大仔與Steven笑得非常燦爛,但雯雯就笑得比較含蓄。