拉闊音樂會2024｜Jeremy香噴噴令Gin Lee有安全感 Jay Fung獲Fatboy鼓勵有信心跳舞

李幸倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay Fung)、梁業(Fatboy)及李駿傑(Jeremy)首次聯手的《拉闊音樂會 LAVA 》，昨晚(20日)於灣仔會展舉行。完騷之後，花姐問Gin Lee如果要將三位安排不同身份，包括是老公、情夫及仔，她會如何挑選，Gin Lee聽完笑過不停，更跟Jeremy打眼色並謂︰「各有所長！」

Jay Fung稱Jeremy的衣服經常很香。

Jeremy香噴噴 Gin Lee提到跟Jeremy排練時，最大感受是好香，就連Jay Fung都有同感。Jay Fung說︰「他真的很香，因為他每天的衣服都不同，但每天進來都很香！」Gin Lee表示「以為自己的問題，原來你也聞到！真的很香！」Jeremy表示有用香水及洗衣用品也帶有香味。Gin Lee說︰「他的氣味令我覺得很有安全感，而且我覺得他的衣服很乾淨，真的很多謝你！」結果Jeremy獲挑選為老公，Gin Lee笑言對方可以回家洗衫打理家務。

Jay Fung在今次演出很享受跳舞。

離奇自爆另一半不愛聽他唱歌 肥仔在旁即叫Gin Lee做媽咪，而Jay Fung就當情夫。Gin Lee稱肥仔很會𠱁人，Jay Fung是很浪漫的人。在旁的Jeremy自認是個悶棍老公，所以「老婆」要找個浪漫情夫聽下歌。Jay Fung聞言卻忽然大爆另一半不愛聽他唱歌，寧願躲入房間。Gin Lee等大感震驚，更異口同聲說︰「點解會講呢啲……」 之後眾人改問Jay Fung跳舞表演是否一次性，他說︰「我覺得跳舞是好玩的，今次跟他們三人合作，令我多了很多信心，但我不知道台下的掌聲，是否他們只是見我跳得不好而……」Fatboy即時表示著大家讚Jay Fung。之後Fatboy被問到黎明跟Jay Fung誰跳得最好時，他說︰「天王級的境界是坐著的，他也是另一個天王級，都是要R&B，又要可愛地跳舞。」他更指二人很難對比。他稱Jay Fung在跳舞上欠缺信心，但在彩排時大家不停鼓勵，Jay Fung私下跳得更好及更放。

肥仔形容Jay Fung跳舞是天王級，不能跟黎明相比。

Gin Lee享受跟Jeremy合作 提到Gin Lee與Jeremy被揭彩排時保持距離，Jeremy解釋因為太多動作很親密，所以在彩排時比較含蓄，禮貌些比較好。他稱花姐在開騷前著他在台上要「狼死」，放膽去做，最終在台上可以呈現這個效果。他稱花姐見到該環節之後，向他表示「終於見到你識溝女！」Gin Lee表示每一部份都很投入，跟Jeremy演出的環節也是很投入。 四人表示今次演出充滿火花，因為大家不同風格，彩排時已感覺到很大化學作用，並謂穿睡衣跳舞的環節最開心。Jay Fung自言甚少這樣可愛打扮，自己也一度質疑，最後被他們說服成功。

Gin Lee在今次演出大晒fit爆身材。