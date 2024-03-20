文頌男Koba抗癌鬥士復工 亮相螢幕回歸J2節目《不正常愛情研究所》

《不正常愛情研究所》明晚一集，由金永衡（Kim）、文頌男、麥惠琪（Susuca）及2位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目是「音樂情人」。節目中，Koba帶上cap帽，雖然身形較消瘦，但看來頗精神，看來復原得不錯。更重要是他的投入及活躍度依然，當「有故事的人」Busker阿紀談到如何應付熱情粉絲時，Koba即場扮演「痴情小fans」，投入度百份百，反而搞到阿紀不知所措。阿紀透露busking界醜聞，Busker溝fans的現象非常普遍，他說︰「busker同fans互相follow，一定係有好感，要溝真係好易，band房經常變炮房。」Kim亦是busker出身，他笑言認識一位一腳踏三船的busker，有趟街頭表演出事，Kim笑說︰「通常唱完歌，啲女朋友都會行埋去讚男朋友唱得好好聽。」當時三個女仔一如既往，同時向男友方向行去，當各自爆出一句「BB」時，該名busker同場加映街頭斷正。

Susuca對音樂人似乎沒有好感，她直言曾有多位從事音樂工作的追求者，大都很自我且多愁善感，她透露︰「試過有位追求者朝朝彈結他畀我聽當morning call，又要我去佢嘅音樂會，個人已經好攰，去到仲要同啲妹妹迫。」節目中她爆出一單發生在朋友身上的食fans事件，涉及一隊男子組合當中一位成員，她說︰「朋友喺朋友圈講，話同某歌手約會學唱歌。問起原因係對方DM讚我朋友cute。」友人又透露每趟都是上男方家，避開狗仔隊追蹤。Susuca補充說︰「之後佢每次約會都會分享，有次仲好開心話已經同對方一齊，仲叫咗男朋友公開。」接住的套路都好易估，男方以影響事業為由拖延，最後不了了之。Susuca表示事後發現有多名女仔，都收過同一人同樣的DM，證明該歌手是識途老馬。事件吸引各主持好奇追問，Susuca只提供貼士表示︰「實力派，可能佢真係教人唱歌，佢唱歌咁勁。」此外，Kim為節目寫了一首歌，分享數個月來拍攝感受，被Jojo猛讚唱歌時很有魅力，令Kim飄飄然。