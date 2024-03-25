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娛樂
2024-03-25 20:33:25

日本男星坪根悠仁 24歲宣布退出演藝界 體驗演員以外的生活

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坪根悠仁入行後甚多演出機會。

日本24歲男星坪根悠仁，今日於IG上一載一張櫻花樹下相，並宣布與經理人avex management終止合約，決定退出演藝界，由於他年紀甚輕，坪根悠仁的退出聲明，讓其fans及公眾感到十分驚訝。

他在IG上稱，向一直支持他的fans致歉，又說：「從2024331日開始，我的經理人合約結束，我將離開演藝界。對於突然通知大家，對此我感到非常抱歉。」坪根悠仁續說：「當我考慮到自己人生只有一次時，對嘗試演藝界以外的事情的渴望，變得更加強烈。經過深思熟慮，我做出退出演藝圈的決定。」

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他於IG發布全面退出的消息。

坪根悠仁又感謝那些在他的職業生涯中，給予過許多幫助的人，包括公司同事和fans，並表示當藝人這段時間，對他來說是一次寶貴的經驗。他補充說，「我將於331日關閉這個社交媒體帳號。」

上載帖子後，坪根悠仁的fans紛紛留言表達不捨：「我感到非常難過……希望有一天你能回到演藝圈。」、「我尊重你的決定，因為這是經過深思熟慮後做出的，希望你一直開心。」、「非常感謝你所做的一切，有時請打個招呼！」等。

坪根悠仁2018年參加《JUNON》雜誌的選秀活動入行，當時他獲得最上鏡獎，除了為雜誌擔任模特兒外，之後他還參加過劇集《美しい彼》(My Beautiful Man)、《岸辺露伴は動かな》及電影《味噌カレー牛乳ラーメンってめぇ～の？》的演出。

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外形不錯的坪根悠仁，本有機會成為一線偶像。

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他的社交帳號將於3月31日全面停止運作。

坪根悠仁
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