林依晨預告新劇《不夠善良的我們》床戲精彩 許瑋甯被劇本感動獻裸背

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的台劇《不夠善良的我們》將於4月6日開播，劇集昨晚假台北舉行記者會，一眾演員不忘大談「床戲」！柯震東談到自己在新劇可有親密戲？他仔細回想即說：「吻戲也有一些，但床戲只有一場。」他反而難忘一場精彩哭戲，稱拍攝時沒有很緊張，只是有點壓力，但不知道為何一說台詞雙眼就像關不住的水龍頭，叫觀眾密切留意這感人一幕。

賀軍翔背影做戲

賀軍翔在《不夠善良的我們》不僅落髮還要染白，角色從外在到內在都跟以往不同，賀軍翔又大爆導演經常看他的背影，感覺對方「好怪」，後來才知道原來自己在劇中有大量的背影演出，要從背影看出角色是幸福、有心事、壓力很大等不同情緒。至於床戲，賀軍翔斬釘截鐵的說：「這個戲是在講情感！床戲不是重點！所以請務必收看第一集的唯一一場。」而同樣為戲二度落髮、還越剪越短的許瑋甯則在新劇獻出背部全裸，她表示：「只要是我喜歡的劇本跟角色，我都會付出全部，所以我是真的真的很喜歡這個角色，現在聽到人家喊Rebecca，我都還會心一驚！」許瑋甯續稱裸背戲拍攝當天非常困難：「因為情緒非常的重，雖然清場拍攝，但我還是要顧及動作在鏡頭前會不會走光，所以真的很難。」