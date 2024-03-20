林奕匡孖黃妍葉巧琳玩突破 登THE FIRST TAKE即席首唱新歌

林奕匡(Phil)早前登上日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE(TFT)演繹10周年版本的《高山低谷》，他再聯同兩位師妹黃妍Cath及葉巧琳Mischa一齊在TFT發布全新作品《藝術與科學》。

過去從未有海外歌手會在TFT獻唱全新作品， Phil見機會難得，就想到要寫一首好玩的作品，並找來Cath與Mischa首度合作，不過三個人音域不一，Phil於是揀了一首原本為Solo的Demo，再調校音調 (Key)，令到三個人都適合去唱，然後再由黃偉文Wyman填詞，道出男女雙方截然不同的愛情觀。曲詞兼備，三人便埋首苦練，除了在香港時頻頻到監製Edward Chan的錄音室操練外，他們抵達日本後，亦租借當地的錄音室練習，工作人員更預備了TFT錄音室內選用的器材，好等三人熟悉操作。