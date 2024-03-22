林雅詩高樓拍片話「想抖一抖」嚇親網民　移民英國兩年無工開

47歲嘅前港姐林雅詩2022年移居英國後，曾經呻喺當地搵工難，而家佢會港英兩邊飛，幫家人打理生意。日前林雅詩喺抖音上載短片，見到佢夜深時份喺一座高樓大廈向下拍攝窗外風景，但係寫道「快窒息了！也想係時候想唞一唞！」同埋「好x唔開心！ 不再要下一次！」，令人擔心林雅詩係咪睇唔開，畢竟早幾日《造星5》嘅Nathan魏念恩都出過post話「再見世界」……
好在林雅詩之後都post返張泳裝照報平安，並發文「No expectations, therefore no hope放心！我還在！」。
移英後被性騷擾致情緒不穩
林雅詩1997年參選港姐後加入TVB，但一年後走人，之後簽約王晶旗下，拍過多套艷情片。2005年林雅詩與商人溫文英結婚，同年誕下兒子。但後來溫被指出軌，二人終於2015年離婚收場，林雅詩獨力撫養兒子。回復單身後，林雅詩同經理人傳過緋聞，更被指同遊越南並於車廂內行為曖昧。
2022年林雅詩因為陪仔讀書而移居英國，雖然家人喺當地有間日本餐廳，林雅詩都有試過搵工但唔成功，仲話申請咗三十幾份基層工作都係冇回音，更加叫網民介紹工作。林雅詩離婚後曾被傳企圖尋短，但被街坊同前夫發現阻止，移英後又因為被性騷擾而自言情緒不穩。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈