梁詠琪生日前夕到澳門開騷 驚見父女登場勁驚訝

梁詠琪(Gigi)日前在澳門舉行《時間遇上我們》巡迴演唱會，亦是今年的首站，她亦特別為澳門站歌迷送上雙重福利，除訂製了一套全新的大露背歌衫亮相，演唱期間她更走到台下與歌迷握手，令觀眾因此陷入瘋狂狀態。
由於開show日期是Gigi生日前席，演唱會頓變成一個大型生日會，歌迷高舉印有「生日快樂」的應援手幅，打算發動全場大合唱生日歌祝賀壽星女，但好戲在後頭，此時女兒Sofia拿著咪緩緩地走到舞台中央，引領歌迷一起大合唱中英文版生日歌，老公Sergio則送上花束，一直被蒙在鼓裏的Gigi，驚喜得目瞪口呆，而兩父女的出現，全場歌迷亦興奮得不斷拍掌尖叫。
被感到得眼濕濕的Gigi，在台上問女兒害不害怕？Sofia直話直說：「A little bit！」逗得全場觀眾大笑，Gigi馬上送上擁抱以作鼓勵，同時亦親親老公感謝，但怕羞的Gigi卻刻意用花擋著臉，不讓觀眾看到他們親嘴。
能夠與家人和歌迷一起預祝生日，Gigi在台上說：「我要謝謝我的家人，你們就像我的天使一樣，你們的到來讓我的人生變得不一樣，你們的出現讓我的人生不再孤單……」此時一直充當爸爸私人翻譯的Sofia，被「孤單」這兩個中文字搞到一頭霧水，不懂得翻譯下去，此時Gigi感動的說：「太好啦，我希望你永遠不知道『孤單』這種感覺，因為爸爸媽媽會一直愛你。」
Gigi表示，其實他們也是平凡的夫妻、平凡的爸爸媽媽，每天生活都跟大家一樣，要面對不同的挑戰，所以很感謝老公Sergio付出雙倍的愛護給這個唱歌的太太，讓她可以繼續在舞台上發光發亮。
完成澳門站演唱會，Gigi接受訪問說：「我都估到大家會唱生日歌，但真係無諗到Sofia會上台唱，始終喺成萬人面前唱歌需要一定勇氣，感覺她真的長大了，很勇敢。」問到會否考慮和女兒在往後演唱會合唱？她說：「哈哈，這個還是留給她自己決定吧！」
問到Gigi有甚麼生日願望，壽星女的心願後簡單：「其實呢幾年都一樣，希望大家都身體健康、開開心心，看似好普通，但實在是最重要的，平安是福！」
提到她下月將在台灣小巨蛋開騷，亦是Gigi入行多年首次攻蛋，她表示：「不會緊張，始終巡迴已經做了一年，但因為在rundown上也作出很大調整，對我來說也是一個新挑戰，我反而更期待呢！」