梁諾妍再誕7.2磅B女 「Sir NOSE 」與洪永城十足餅印

繼大女叫「Sir Face」，Inez延續二女叫「Sir NOSE」，並透露BB女非常健康，重7磅2，她寫道：「多謝你選擇我哋做你父母，我會係你和家姐最強嘅後盾。由於第一胎食全餐關係，為咗避免同上次一樣，今次要開刀攞妹妹出嚟。而由於第一胎我係震痛到瘟瘟沌沌，今次嘅剖腹產對我嚟講好似第一次體驗咁，當聽到妹妹出世嘅喊聲，我同洪爸爸都忍唔住，捉住對方隻手一齊感動到喊出嚟，呢個感覺太奇妙了。見到你足晒磅健健康康，成隻粉紅肉肉豬仔咁，媽媽倍感安慰。」

Tony代生B女發心聲表示：「頭先我都聽到啲姐姐話叫我Sir face 2.0 ，我其實有啲唔開心，因為我想似我靚靚嘅媽咪多啲，我一定要做Mum face。我知道我喺媽媽肚入邊時候跳跳紮，令到媽咪瞓得唔好，同埋原來我自己都幾有肉地，頂住媽媽個胃，大個咗我一定會好好照顧媽咪同佢個胃。我好高興嚟到呢個家庭，我有個好為食嘅大家姐Molly（愛犬），又有一個非常好動嘅二家姐，所以我決定傳承佢兩個嘅優點，成為一個又為食又好動嘅三妹，同埋我偷聽到爸爸話一定會帶我周遊列國去旅行喎，好嘢。」