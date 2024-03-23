汪小菲酒醉闖前妻豪宅再舉報濫藥 大S發聲明反擊：早已檢驗毛髮自清

大S(徐熙媛)與前夫汪小菲離婚後風波不斷，近日更隔空展開罵戰。據知，汪小菲昨日（22日）先酒醉失控在直播怒罵，隨後又到前妻大S位於信義區的豪宅大聲咆哮，遭警衛報警驅離，未幾更到派出所舉報大S濫用藥，對此大S 透過律師發聲明澄清。

近日汪小菲疑因遭大S毀滅式指控，觸動了他的神經，有指昨日汪小菲在開直播期間，疑似喝醉情緒失控，大罵抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴，揚言「你給我封殺，無所謂」，又連喊3次「封殺我吧」及不斷爆粗，其後，保母搶走手機結束汪小菲的直播。下午，有指汪小菲突然跑到大S在信義區的豪宅樓下咆哮，稱「要上樓找徐熙媛算帳」，驚動警方，汪小菲說話聲音較激動，但未有強行上樓，最後情緒逐漸平靜後自行離去，大S經理人回覆台灣傳媒時證實此事。