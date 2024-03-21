洪永城扮大肚婆影寫真 梁諾妍病過唔停中埋covid

洪永城與梁諾妍的「Sir Face2.0」將於下月出世，梁諾妍連續兩日貼出自己在家操刀的大肚寫真，自言是低成本製作，只需買個日落燈、bra top，花一小時便可以生成這些照片。
她又提到今次佗B時，不停收到很多人跟她說︰「點解你一啲都唔腫唔肥，第一胎都明顯肉好多，你就好啦佗得咁輕鬆」然而，她自爆今胎佗得比上胎辛苦︰「成個孕期中咗3次流感、新年後再中埋covid(冇咩藥可以食，只可以自然療法)，呢兩日仲要腸胃炎係咁屙到脫水發燒。而今胎胎盤高啲，就成日頂住個胃，搞到食多少少就想嘔。」
照飲珍珠奶茶
她透露自己體重增加了22磅，而生第一胎時重30磅，但Sir Face2.0出世應該會比家姐重磅。她公開今次懷孕的長胎不長肉秘訣︰「今胎係行168+高蛋白質少碳水+適量運動！(所以今次真係長胎不長媽媽肉～)雖然成日都好想飲珍珠奶茶，但係我嘅珍奶都會嗌無糖/微糖，純粹過下口癮。」
洪永城扮孕婦
今日，她再上載另一批照片，但今次就多了老公洪永誠，有別其他合照晒溫馨，反而他是把東西塞進衣服內扮大肚，表情交足戲，不少圈中好友看到之後，忍不住留言大笑。梁諾妍留言說︰「真係忍唔住，見1次笑10次，#有feel有feel」