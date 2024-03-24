澳門開騷預祝生日 丈夫Sergio和囡囡Sofia上台唱生日歌為Gigi送驚喜

Sofia唱生日歌 Sergio送花 開騷日期是Gigi生日前夕，演唱會頓變成一個大型生日會，歌迷高舉印有「生日快樂」的應援手幅，打算發動全場大合唱生日歌祝賀壽星女，但好戲在後頭，此時女兒Sofia拿著咪緩緩地走到舞台中央，引領歌迷一起大合唱中英文版生日歌，老公Sergio則送上花束，被蒙在鼓裡的Gigi，驚喜得目瞪口呆，而兩父女的出現，全場歌迷興奮得不斷拍掌尖叫。 被感到得眼濕濕的Gigi，在台上問女兒害不害怕，Sofia直話直說：「A little bit！」逗得全場觀眾大笑，Gigi馬上送上擁抱以作鼓勵，同時亦親親老公，但怕羞的Gigi卻刻意用花擋著臉，不讓觀眾看到他們親嘴。能夠與家人和歌迷一起預祝生日，Gigi在台上說：「我要謝謝我的家人，你們就像我的天使，你們的到來讓我的人生變得不一樣，你們的出現讓我的人生不再孤單……」

Gigi讚女兒勇敢 完成澳門站演唱會，Gigi接受訪問時說：「我都估到大家會唱生日歌，但真係無諗到Sofia會上台唱，始終喺成萬人面前唱歌需要一定勇氣，感覺她真的長大了，很勇敢。」問到會否考慮和女兒在往後演唱會合唱，她說：「哈哈，這個還是留給她自己決定吧！」問到Gigi有甚麼生日願望，壽星女的心願後簡單：「其實呢幾年都一樣，希望大家都身體健康、開開心心，看似好普通，但實在是最重要的，平安是福！」Gigi 4月空降台灣小巨蛋，繼續舉行演唱會，她說：「巡迴已經做了一年，但因為在rundown上也作出很大調整，對我來說也是一個新挑戰，我反而更期待呢！」