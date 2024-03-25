瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜廖子妤孭重戲壓力大 陳湛文：同角色有少許距離(附劇情)

ViuTV開台劇系列《瑪嘉烈與大衛系列》，經歷8個年頭，本周迎來全新一輯的《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》(簡稱《絲絲》)，劇集將於今晚9時30分開播。故事從瑪嘉烈(廖子妤飾)和大衛(陳湛文飾)分手說起，靜極思動的瑪嘉烈與城中名廚烈火（傅孟柏 飾）展開新一段戀情；而在外遊歷已久的Diamond（衛詩雅 飾）卻在此刻鳥倦知還，和大衛共同經營「大文號」水餃店。當瑪嘉烈和大衛都以為各自與他人展開新一章，命運卻又悄悄把兩人，與他們的他人都微妙地連繫在一起，記述兩人藕斷後繼續絲連的微妙愛情經歷。

廖子妤（Fish）一向兼拍電影和電視劇，今次擔任電視劇女主角狽重戲份，被問及兩者拍攝感受上有何分別，Fish回應：「因為今次較多戲份，對演員嚟講，帶領角色嘅過程同故事會完整咗，同角色相處嘅時間比較充足，拍電視劇會趕啲，唔可以take咁多次，要背熟啲對白先得。」Fish更坦言自己既興奮又緊張：「《瑪嘉烈與大衛》系列深受大家喜愛，自己都係前幾輯嘅觀眾，真係估唔到我可以做『瑪嘉烈』呢個角色，我個角色就係劇名，對我嚟講都幾大壓力。」

陳湛文（Peter）與Fish今年密密夥拍開工，由舞台劇至電視劇，互相對足大半年，Fish感到幸運：「我個人容易緊張，一見到佢（指Peter）都好開心，大家唔洗重新培養感情都已有默契。」Peter指自己與大衛這個角色有少許距離，更指挑戰性很大：「我有睇曬成套《絲絲》嘅小說，劇本改篇後始終同小說有少少出入，所以跟劇本做法，然後再喺小說入面攞返啲感覺令自己再實在啲。」

《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》 分集大綱

第1集（3月25日 星期一）

大衛（陳湛文 飾）與瑪嘉烈（廖子妤 飾）分手後，懷著複雜的心情參加瑪嘉烈的生日派對，只留下一份禮物便悄然離開。瑪嘉烈知道大衛曾經來過，對大衛一言不發地離去感到惋惜。回想兩人分手當晚，大家都懷著希望對方好過的心情，不想將這段消耗大家的感情再藕斷絲連下去，瑪嘉烈知道自己一日不說，大衛也不會是主動提出的那個。兩人分手過後，大衛像是生了場大病，剛巧那是香港病得最嚴重的時候⋯⋯

第2集（3月26日 星期二）

三年疫情過後，瑪嘉烈也與新男友烈火（傅孟柏 飾）重投新生活。烈火是城中名廚，也是餐廳WTX的主理人，自信且有魅力的他深深吸引著瑪嘉烈。疫情後人流重回市面，本應是餐飲業捲土重來的大好機會，烈火卻發現事實並非如他所想，首次對自己產生懷疑。重返辦公室工作的瑪嘉烈發現疫情過後，很多人事物都在不知不覺間改變了。疫情衝擊了他們的日常生活，當疫情褪去後，生活真的復常了嗎？

第3集（3月27日 星期三）

Diamond（衛詩雅 飾）在疫情過後回到香港，並有意在香港落地生活，結束一直在國外漂泊的日子。大衛迎接Diamond歸來，並得知Diamond為了開展新生活已經踏前一步，但他似乎還停留在過去的回憶中，因外界的妨礙無法向前，因內心的牽掛無法退後。Diamond希望她能夠忘掉以前那段痛心而藕斷絲連的戀情，在香港重新建立自己的一切，但是種種痕跡卻告示著她，其實她一直在重蹈覆轍⋯⋯

第4集（3月28日 星期四）

眾人在疫情過後嘗試尋找新的出發點，Diamond想尋找新的興趣，在保齡球場遇到有趣古怪的教練雪兒（鍾雪瑩 飾）。瑪嘉烈辭去了與自己理想不符的工作，重新尋找自己的方向之時，在充滿人情味的精神食堂遇到俠義心腸的老闆娘積琪蓮（區嘉雯 飾）。Diamond想在香港尋找落腳處，碰巧大衛與瑪嘉烈的舊居也剛好水浸，迫使大衛不得不尋找新住處，兩人決定住在相鄰的社區互相照應，一起踏入新的出發點⋯⋯

第5集（3月29日 星期五）

收到死黨們接連移民的消息，離別的傷感，加上烈火的過份理性，使瑪嘉烈覺得自己在生活中找不到歸屬。Diamond在和大衛搬入新居後，面對空蕩蕩的家，始終覺得沒有家的感覺，幸好在不悉熟的地方還有大衛和雪兒兩人相伴，Diamond想要與自己生活的社區有更強的連繫，在大衛的提意下萌生了開水餃店的念頭。瑪嘉烈思考著成為「自己人」應有的生活方式，在精神食堂踏出了第一步⋯⋯