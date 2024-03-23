蘇打綠演唱會｜細數被香港奪走的第一次 讚觀眾守規點歌時段唱足20分鐘

出道20年的蘇打綠，昨日(22日)於香港紅館舉行《二十年一刻》巡迴演唱會首站，睽違8年再度舉行大型巡唱。經歷過被迫改名「魚丁系」的風波，團長阿福感性表示，蘇打綠一路走來很不容易，感謝大家的等待，也細數四度巡演《陪我歌唱》、《各站停靠》、《空氣中的視聽與幻覺》，加上此次《二十年一刻》都是從香港起跑。青峰立刻回想起：「小威第一次求婚、家凱第一次在台上褲子破掉，也都是在香港」全場笑聲震天。

嚴守禁拍規則 送 「手機袋」溫提

巡演開賣前，蘇打綠已表明觀眾必須遵守不拍照不錄音等規定，昨日頭場開show前，向每位入場觀眾獲送贈「二十年一刻手機袋」作溫馨提示。在開場前亦播放一段團員特別錄製的廣播稿，提醒觀眾朋友「人在做天在看」，點歌段落就看觀眾能否遵守不拍照不錄影等觀賞守則。

首唱新歌《你不需要多完美》

而首場觀眾也表現傑出，獲得團員們的讚許以及獲得完整20分鐘的encore點歌時段，演唱會導演更於團長talk位時停止計時，非常公道。而蘇打綠亦加碼獻唱由小威創作的從未曝光過新歌，引發現場驚呼連連。這首新歌為的創作，歌名為《你不需要多完美》，這是蘇打綠特別為《二十年一刻》巡迴演唱會準備的禮物，為觀眾帶來值得紀念的一刻。