資深電影人錢小蕙證黃精甫非抄襲 公開《周處除三害》創作始末

由香港導演黃精甫執導、阮經天主演的台灣電影《周處除三害》，最近在內地上映20天已破5.39億元人民幣票房佳績，在各大電影平台取得極高評價，昨日更宣布於內地映期會延長至4月30日。



《周處除三害》去年10月及11月分別在台灣與香港上映，可惜當時卻捲入抄襲風波，台灣導演錢人豪指控黃精甫抄襲了他之前撰寫的劇本《無法無天》，本月18日向台北地方法院遞交聲請狀，要求對黃精甫和製片公司「一種態度」執行財產訴訟保全。抄襲爭議於過去半年一直未有平息，黃精甫曾經發表聲明，解釋後更揚言不再回應相關指控，而香港資深電影人錢小蕙(Amy Chin)昨日透過Facebook表示：「我絕對相信我比誰都清楚此故事的創作源頭。」對於當初得悉錢人豪指黃精甫抄襲了他的劇本時，錢小蕙坦言「簡直難以置信」，亦撰文公開了自己知道有關《周處除三害》的創作始末。

劉國昌獲陳慶嘉與陳嘉上同意改編 電影《周處除三害》引用古文典故，是套結合黑幫復仇的犯罪動作片。錢小蕙表示，於1997年中，聽到導演陳慶嘉說他與陳嘉上導演想改編「周處」的故事，加了醫生說謊告訴「周處」患了絕症勸他自首的細節，錢小蕙續說：「當時我把此事告訴了劉國昌，他很喜歡，因此我問陳慶嘉他和嘉上的『仝人公司』還會否開拍，他告訴我，他們以此意念拍攝了另一部電影《野獸刑警》，所以問過嘉上之後，他同意劉國昌去改編周處，一來周處是典故，誰人都可改，上述絕症情節，他們也願意無條件給劉導演採用。」可惜，之後劉導演未有將「周處」寫成劇本，錢小蕙還記得過了幾年之後，對方再次提出改編，並再次替他問陳慶嘉，而他和陳嘉上也大方同意。

黃精甫提出想改編《周處》 及至2000年，錢小蕙與陳慶嘉組成尚品電影公司，並在那時認識在中國星宣傳部工作的黃精甫。之後成為導演的黃精甫在2007年首次為電影《戲王之王》剪預告，彼此經常交換對電影的看法及創作靈感。數年後，黃精甫因為經常一同在錢小蕙與丈夫開設的後期公司Showreel剪片及混音，便再次聊起「周處除三害」的故事。之後聽陳慶嘉說，黃精甫跟他說想改編，據錢小蕙憶述陳慶嘉所說：「關於通緝犯與醫生的setup，是2011年左右，陳嘉上某次回港與我踫面，提起黃精甫告訴他想拍周處除三害，我隨即想出醫生告訴周處患上絕症，得三個月到半年命，周處去警局自首，坐在自己懸紅照片下面，無人認得，見自己排第三，決定去解決頭兩名通緝犯。陳嘉上立即補充，說醫生騙他更好，最好是患絕症的是醫生。記不清是當晚或過一兩晚，致電黃精甫，我把setup告訴他，後來他說他要了這個setup去發展，我立即答應，也得到陳嘉上同意。這是我記得的過程。」