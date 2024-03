《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)名導魯卡加達連奴(Luca Guadagnino)炮製全新話題作《挑戰者》(Challengers),安排5月1日香港上映。

《挑戰者》由《沙丘瀚戰》(Dune)系列女星、目前影壇最當時得令的辛蒂雅(Zendaya)擔正,挑戰從影以來最大膽及任性的一次演出。辛蒂雅更為此片擔任監製一職。