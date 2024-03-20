陳伊霖首支派台歌《單戀勿語》找徐浩 曾樂彤 葉澍暉任創作班底闖樂壇(有片)

2021年參演電影《假冒女團》出道的陳伊霖(Eelyn)，過去兩年密集接受歌唱及自彈自唱訓練，今日終於發行首支派台單曲《單戀勿語》，創作班底更邀來徐浩(Terry)負責作曲及監製、曾樂彤填詞、葉澍暉(Jeffrey)編曲，調皮曲風充滿初春氣息，Eelyn說：「唱歌同演戲好唔同，雖然都要投入角色，但係唱歌完完全全代表自己，一路以嚟對唱歌都好有興趣，有學唱歌同樂器，好開心公司幫我邀請Terry、曾樂彤同Jeffrey幫我造人生第一首歌，喺佢哋身上真係學到好多嘢，希望之後有機會自己作曲填詞，做埋唱作歌手就好啦。」

寧願單戀 害怕愛錯 新歌《單戀勿語》說的是單戀，同時亦是自愛，20歲的Eelyn對愛情依然充滿幻想：「雖然而家叫做成熟啲，唔會咁容易鍾意人，不過我覺得任何年紀嘅曖昧階段，都好似《單戀勿語》咁，個人囉囉攣又期待又敏感嗰種。好多時都未必真係發展到，咁就唔好咁執着，愛一個人唔等於要擁有嘅，如果冇結果，不如錫自己多啲，快啲放過自己、放過人哋仲好。」她坦言現時是工作搏殺期，因此現階段不急於拍拖。 ▼陳伊霖首支派台歌《單戀勿語》MV▼