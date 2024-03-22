陳卓賢重視每位Hellosss 透露缺乏自信原因：畀人鬧得多啦

陳卓賢（Ian）早前在MIRROR 演唱會尾場罕有落淚，其後他解釋主要是因為見到粉絲寫了一句「要相信自己」，令他非常感動。在訪問中，Ian 被問到為何以前缺乏自信？Ian說：「畀人鬧得多啦，我諗係入行後同以前做運動員心態好唔同，運動員心態好簡單，贏就贏﹑輸就輸，但入行後有好多被動因素，例如以前做運動員時，自信係來自於規則已定好，練嘅話就進步，進步就會打得好，打得好就會贏；但入行後所有事情唔係自己主動控制，呢樣係好主要因素（現在看開了？）好啲，過去呢幾年成長唔少。」

Ian近年在社交平台表現活躍，又會跟成員互動，令粉絲更感到他重視和愛惜每個支持者，為何有這麼大轉變？Ian坦言：「一向都好重視佢哋，Day 1識佢哋已經好重視，只不過我個人同埋我成長家庭較內斂，好少表達愛，喺屋企都係，好少表達愛意及傾偈，情感比較收埋﹑內向啲，𠵱家打開咗少少。」他續指：「以前會覺得如果我係愛惜同重視粉絲，我放喺心入面，默默做一啲行動畀佢哋知道就可以，但原來有時冇咁易察覺到，有時要適當言語上表達，大家會易接收啲，每人嘅love language唔同，我表達方式一啲微細行動去關心你，但可能有啲人表達方式係用語言，要同你講掛住你﹑鍾意你，我覺得咁樣做咗之後，大家嘅關係及連繫再強咗。」