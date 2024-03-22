陳家樂被讚絕世好老公 自爆為BB改名叫「陳設」英文名Deco

由周家怡、李靖筠（Gladys）兩位女車神主理的介紹靚車節目《恨駕女團》，日前推出的一集請來陳家樂任嘉賓，節目組更借來一架二百多萬的凌志開逢跑車拍攝。

對於即將做老豆的家樂，家怡及Gladys暗地裏做了一個「好老公check list」出來，來測試家樂是否一個好老公，不過未開始測試，Gladys已大讚家樂是好老公，「佢超以老婆為優先，陳太係佢嘅世界，我都覺得佢哋係模範夫妻。成日都見到佢讚老婆：『老婆你好叻呀。』」隨後測試馬上開始，首先家怡問到家樂會否下廚？家樂則謂沒問題，早前更煮了一道蒜蓉粉絲開邊蒸蝦；之後家怡又問如果自己沒有做錯事，但老婆很嬲，家樂會否先say sorry，家樂笑說以前不會現在會，「都係為自己將來幸福啫，哈哈。其實有時仲未100%做到，有啲位我係比較鍾意同人辯論、辯駁嘅人，盡量啦，呢半年有咗小朋友，太太啲情緒可能會更加容易被觸動，我就更加要遷就。」之後家怡又叫家樂幫她們拍照，成品出來後，家怡大讚，「ok喎，佢真係有好多唔同角度喎。」經過種種測試﹐二人認為家樂絕對達標，除認可是一名好老公，更是是絕世好男人。