陳淑芬生日會｜鄭嘉穎偕陳凱琳出席遇舊愛佘詩曼 王力宏甄妮同場

陳淑芬明日69歲生日，今日她在尖沙咀某酒店舉行「星星相識50年．生日及答謝晚宴」，廣邀圈中好友出席。一身紅噹噹打扮的她表示將有城中熱門藝人擔任晚宴嘉賓，問到是LOONG 9還是《中年好聲音》參賽者，她就大賣關子，並透露為了今次有多位朋友到場，當中有些廿多年沒見，甚至有些專程從海外飛來香港，單是海外的朋友都佔了10圍，但求大家盡興。

最後一次搞大型派對

她表示今次生日會是最後一次，之後只會相約幾位好友聚聚慶祝。她稱生日會也是藉機會答謝入行以來，合作過的好友，自己的願望是身體健康，世界和平。

生日會現場可說是星光熠熠，就連久未露而的甄珍、關菊英亦有現身，甄妮也是專程從台灣飛來香港出席。出席的藝人朋友包括︰胡楓、羅蘭、、姜大衛與李琳琳一家、呂良偉夫婦、江華夫婦、陳百祥夫婦、蘇永康、草蜢、米雪、陳欣健、鄺美雲、甄子丹一家、郭富城、王力宏、余安安、狄波拉、唐鶴德、陳志雲、馬浚偉等。