麥明詩盛勁為結婚｜林作媽咪現身婚宴踩場 大讚麥明詩無嫁錯郎

麥明詩(Louisa)與盛勁為的婚禮大搞3場，昨日(23日)在元朗舉行盆菜婚宴，今日移師到銅鑼灣吉列島遊艇會舉行。洪永城、吳業坤和唐詩詠等到場祝賀，而最意想不到的是林作媽媽王莉妮亦有到場！林作媽稱麥明詩是她的契女，所以是獲女方邀請到來。

林作媽準備了大利是，給寫了一封信給她。她表示私下不時跟麥明詩有約會，就連麥明詩跟盛勁為拍拖，也有一齊跟她見面，「無尷尬，有時都約出嚟飲茶，前度媽咪！哈哈哈！」她又大讚盛勁為非常靚仔，很有擔當，「好開心Louisa搵到幸福！又型！又夠高！我個仔呢，唔係踩個仔，但一比起嚟，阿盛真係……」她稱當年曾想過不同方法幫囝囝箍煲，但最後都是失敗。她說︰「當時同Louisa講做唔到我新抱，只能做契女囉！佢都話好，好開心！」