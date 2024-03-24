麥明詩盛勁為結婚｜林作媽咪現身婚宴踩場 大讚麥明詩無嫁錯郎

麥明詩(Louisa)與盛勁為的婚禮大搞3場，昨日(23日)在元朗舉行盆菜婚宴，今日移師到銅鑼灣吉列島遊艇會舉行。洪永城、吳業坤和唐詩詠等到場祝賀，而最意想不到的是林作媽媽王莉妮亦有到場！林作媽稱麥明詩是她的契女，所以是獲女方邀請到來。
林作媽準備了大利是，給寫了一封信給她。她表示私下不時跟麥明詩有約會，就連麥明詩跟盛勁為拍拖，也有一齊跟她見面，「無尷尬，有時都約出嚟飲茶，前度媽咪！哈哈哈！」她又大讚盛勁為非常靚仔，很有擔當，「好開心Louisa搵到幸福！又型！又夠高！我個仔呢，唔係踩個仔，但一比起嚟，阿盛真係……」她稱當年曾想過不同方法幫囝囝箍煲，但最後都是失敗。她說︰「當時同Louisa講做唔到我新抱，只能做契女囉！佢都話好，好開心！」
稱林作受刺激先影婚照
問到林作為何沒有到場，林作媽說︰「無人邀請佢喎！但佢都有叫我玩得開心啲，仲有祝Louisa新婚快樂！早生貴子！」提到林作影結婚相，她笑言也很想林作快些結婚，但應該是受了刺激才拍婚紗照，自己也有安慰囝囝要睇開點，「有時要睇開啲，好似我咁，再見都係朋友，祝福人哋！」談到昔日很反對囝囝跟裕美拍拖，她表示因為林作入院之後，開始接受裕美，自己也很想快些抱孫。
對裕美仍有保留？
林作媽盼林作今年內結婚，問到給裕美這位未來新抱幾多分時，她思考一會再謂：「好難……嗯……合格！」她自言是去年8月才接受裕美，仍需時間跟對方相處。問到林作現時的工作，她稱囝囝現在擔任顧問，跟不同人解決問題，而且收入不錯，不用再擔心，「佢自己依家搞得掂，仲有多，仲問我用唔用錢，好開心！依家等佢送袋啦！」
林作媽在訪問中多次表示，很遺撼麥明詩未能成為她的新抱，因為對方真的是個很好的女仔。最後她謂不能再說這些，要好好祝福對方新婚快樂，永結同心及早生貴子。