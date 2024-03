現年32歲的「十優港姐」麥明詩於今年1月與盛勁為分別在社交網出post宣布婚訊,一對新人將於明日(24日)假吉列島遊艇會擺酒,並在圍村及五星級酒店一連三日舉行婚禮,婚禮更名為「勁甜麥」,相當有意思。二人大日子在即,麥明詩今日(23日)凌晨於社交網分享了與盛勁為拍攝婚照時的花絮片段 ,畫面非常火辣。

麥明詩寫道:「Here we are. Just enjoy the moment, and that’s what makes it perfect. (我們到了。只要享受這一刻,這就是完美的。)」片中見她與盛勁為換了3套衫,包括便服、連身裙以及婚紗,當中婚紗造型大晒白滑玉背兼中門大開,二人在雨中多次相擁激吻,濕身纏綿,又深情對望,盛勁為從後將麥明詩一擁入懷,其間向對方甜蜜耳語,逗得依人笑逐顏開,片段非常火辣,甜蜜度爆燈 。