麥明詩盛勁為結婚｜麥明詩盛勁為咀足180度 爆老公請大假會把握機會造人

麥明詩與盛勁為的婚禮大搞3場，昨日(23日)在元朗舉行盆菜婚宴，今日移師到銅鑼灣吉列島遊艇會舉行。下午4時許，一對新人見傳媒，麥明詩換上露肩緊身婚紗，而盛勁為就穿上一套黑色西裝，新郎哥的打扮更有幾分似呂良偉。 一對新人應傳媒要求親咀，怕羞的盛勁為面紅耳赤親向老婆的臉，之後再應要求咀對咀，有記者著他們轉身，二人咀足180度。其後麥明詩父母及哥哥麥明山亦有跟一對新人拍照，兼擺出心心動作，非常開心。

父母贈 婚姻秘笈 二人接受訪問表示籌備婚禮很累，但見到有這麼多親友來臨，令他們開心又感動。麥明詩更謂多次感動到落淚，特別是向父母致謝時，就哭得更加厲害。她透露父母送了一本婚姻秘笈，令她大為驚喜，內容是教人如何經營婚姻，夫妻相處之道，「我覺得係佢哋好真誠嘅祝福，佢哋語重心長話俾我哋知，婚姻唔容易，只係一個開始，希望我哋今日開始可以一直走到最後。」

把握機會造人 盛勁為自言也有眼濕濕，在向父母敬茶時，他們的一番說話令自己很感動。他說︰「我爸媽話恭喜我娶到好老婆，要白手興家，要加油！」問到是否應該是指開枝散葉，他指父母真的叫他要白手興家，並謂：「開枝散葉一定，佢都想我快啲生番個，等佢哋抱孫。」麥明詩表示老爺比較跳脫，笑謂當下聽到都不知如何反應。她表示長輩們都是著他們要連生貴子，三年抱兩這些說話，坦言雙方都是有計劃的人，表示會一步步實踐。 麥明詩稱生小朋友不能有壓力，更爆盛勁為因為結婚請了10多天假，所以不用日夜顛倒，身心可以好一些，笑謂會把握時機。盛勁為稱自己飲食一向很健康，所以不用靠生仔食療。

盛勁為搞喊麥明詩 盛勁為表示籌備婚禮的過程非常吃力，但昨日的婚宴舉行後，大覺值得，因為大家都很開心。麥明詩稱有不少程序上是省略了，但他們都擺放多了時間在親朋好友身上，接受他們的祝福，亦都表達他們的謝意。她認為婚禮可以好簡單，但都需要很多人支持及幫助，所以他們都花多些精力時間去跟親友交流，讓他們有難忘的回憶。 他不忘大讚麥明詩為今次婚禮付出了不少，指她每一方面都是A。他說︰「我太太付出最多，係百分百無條件付出，佢整個過程一路做都冇怨言，我只可以從旁協助，我係做得少，我都覺得辛苦，但佢好犀利，仲可以安慰番我！」在旁的麥明詩聽到眼濕濕。