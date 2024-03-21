黎諾懿親揭如何練成「神之籮柚」 麥美恩頂替賴慰玲還原鴛鴦戲水場口

清談節目《Mayanne小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望(GM)擔任助理主持，今晚(21日)一集邀來《婚後事》主角羅子溢、陳自瑤(Yoyo)、賴慰玲(Winki)和黎諾懿擔任嘉賓，四位在節目中大談拍攝趣事及花絮。

講到黎諾懿親身上陣露股一幕，他大爆「神之籮柚」練成過程，更笑說：「我本身都真係咁fit，並冇特登去夾佢，我為咗呢場戲Keep住做深蹲！」黎諾懿更拋下豪語：「一係唔露，一露就應該去盡佢。」講到黎諾懿跟Winki的「鴛鴦戲水」場口，Winki笑言該場戲自己的心理狀態是「由頭驚到落尾」，並透露上身真空上陣、下身只穿一條短褲打底，皆因熱水累事，Winki說：「我纏咗好多膠紙，但我又話好驚凍，佢哋(工作人員)就幫我倒熱水落去，咁啲水咁熱啲膠紙咪溶咯，但又趕住喎，咁我咪就咁遮住(心口)咯。但因為我好驚走光，黎總就係咁幫我打泡遮住，佢拎住筲箕喺水底係咁chok啲泡出嚟！」搞鬼的黎諾懿即場重現當時動作，並笑言自己「連道具都撈得很好」。至於出名乜都夠膽問的Mayanne，詢問二人該場戲的違反人體力學動作是如何煉成的之餘，更拉着諾懿即場示範，畫面搞笑。