aespa為MLB美職棒賽事任嘉賓 唱跳《Drama》《Next Level》點燃賽場氣氛

韓國女團aespa，昨晚於首爾舉行的MLB(美國職業棒球大聯盟)揭幕戰中驚豔亮相，展現無與倫比的聲勢，全場觀眾都因為她們精彩絕論的表演而歡呼喝彩。
aespa在表演前接受訪問時說：「我們感到非常榮幸，能夠在韓國舉辦的美國職業棒球大聯盟揭幕戰上表演，我們將全力支持比賽，希望大家能夠在安全愉快的氛圍中享受比賽。」
《MLB World Tour Seoul Series 2024 with Coupang Play》(2024 MLB 世界巡迴賽：首爾系列賽)昨晚於首爾高尺天空巨蛋(Gocheok Sky Dome)舉行，上映洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)對戰聖地亞哥教士隊(San Diego Padres)前，aespa率領50名舞者，呈現一段精彩的歌舞表演。
aespa在演出中帶來兩首經典曲目，包括最新主打歌《Drama》和全球熱播的《Next Level》，這兩首歌曲至今仍居於主流音樂榜的頂端。aespa在舞台上的華麗演出，創造了令人驚嘆的開場氛圍，而且藉著賽事轉播，吸引全球fans矚目，賽場上的選手也被她們的演出所感染，為賽事增添精彩和活力。
此外，aespa將於6月29、30日以首爾公演為起點，展開第二次世界巡迴演唱會《2024 aespa LIVE TOUR – SYNK：Parallel Line》，屆時將與世界各地的fans們相聚一堂。