ATARASHII GAKKO!演唱會｜6月展開世界巡迴 重返香港登麥花臣舞台開騷

日本新生代另類女團ATARASHII GAKKO!(新學校領袖)，去年12月首度來港出席《Clockenflap音樂節》，獲本地樂迷熱烈歡迎，陳蕾當時亦在台下睇騷，並表示一向有聽開ATARASHII GAKKO!的歌曲。

ATARASHII GAKKO!由主音SUZUKA、MIZYU、KANON和RIN組成，近年冒起J-POP界，去年大除夕更首次打入《紅白歌唱大賽》(紅白歌合戰)。事隔數月，ATARASHII GAKKO!宣布再度來港，並鐵定6月到麥花臣舉行首次香港演唱會。Atarashii Gakko!鐵定6月展開世界巡迴演唱會，6月1日先在西班牙展開，之後再到比利時、法國、德國、英國等地，再返回亞洲於南韓、馬來西亞、泰國、香港、台灣及新加坡演出。香港站已定6月25日在旺角麥花臣開騷。