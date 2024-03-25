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娛樂
2024-03-25 16:57:09

BTS NewJeans師妹ILLIT今日出道 總裁房時赫親自落場參與歌曲製作(有片+多圖)

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ILLIT剛剛出席快閃店的開幕活動，及正式見傳媒。

韓國最大娛樂公司HYBE，旗下擁有BTSNewJeansLE SSERAFIMENHYPENSEVENTEEN等多隊超級偶像團體，今日HYBE旗下子公司Belif Lab，推出籌備近一年的新女團ILLIT

 

出道專輯包含4首歌

ILLIT於今日下午5時，推出第一張迷你專輯《SUPER REAL ME》，而主打歌《MagneticMV亦於YouTube公開。ILLIT的第一張專輯，包含歌曲《My World》、《Midnight Fiction》、《Lucky Girl Syndrome》，以及主打歌《Magnetic 》，HYBE的總裁房時赫，更會以其藝名Hitman Bang，參與製作ILLIT專輯的歌曲，可見她對此女子團體的重視。

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ILLIT被譽為NewJeans的進階版。

據知ILLIT的主打歌《Magnetic》，是一首關於少女對喜歡的人誠實告白。歌詞比喻少女對喜歡的人興奮，異性的吸引力就像磁石，她們決定全速奔向喜歡的人的決心和自信，而歌曲的節奏和旋律，使樂迷能夠理解她們是充滿樂觀與自信。

 

江南開設出道快閃店

ILLIT的成員，包括20歲的YUNAH(玧我)19歲的MINJU(慜柱)MOKA( 萌花)16歲的WONHEE(沅禧)IROHA(彩羽)5位女孩組成，團體平均年齡只有18.6歲，她們是透過去年播出的JTBC節目《RU NEXT?》選拔出來的，每位皆具優良唱跳技藝。至於ILLIT的團名，代表獨立進取的意志(I WILL)和代名詞(IT)的組合，寓意組合有著特別的東西。Belif Lab介紹她們時說：「ILLIT的團名反映這團體有著無限潛能的方向。」

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ILLIT今日將出席首爾江南新世界百貨舉行快閃店的開幕，該店由明天2631日起開始營業，並設有新專輯試聽區、攝影區，並售賣ILLIT出道紀念商品，包括新專輯和周邊產品，而所有訪客均可獲得印有ILLIT全員樣貌的明信片。

 

ILLIT出道主打歌《MagneticMV

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ILLIT早前特別到台灣，拍攝新專輯的影像。

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ILLIT成員去年參加節目《R U NEXT?》節目選拔出來。

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ILLIT成員年齡平均只有18.6歲。

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