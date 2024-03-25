BTS NewJeans師妹ILLIT今日出道 總裁房時赫親自落場參與歌曲製作(有片+多圖)

ILLIT於今日下午5時，推出第一張迷你專輯《SUPER REAL ME》，而主打歌《Magnetic》MV亦於YouTube公開。ILLIT的第一張專輯，包含歌曲《My World》、《Midnight Fiction》、《Lucky Girl Syndrome》，以及主打歌《Magnetic 》，HYBE的總裁房時赫，更會以其藝名Hitman Bang，參與製作ILLIT專輯的歌曲，可見她對此女子團體的重視。

據知ILLIT的主打歌《Magnetic》，是一首關於少女對喜歡的人誠實告白。歌詞比喻少女對喜歡的人興奮，異性的吸引力就像磁石，她們決定全速奔向喜歡的人的決心和自信，而歌曲的節奏和旋律，使樂迷能夠理解她們是充滿樂觀與自信。

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而ILLIT的成員，包括20歲的YUNAH(玧我)、19歲的MINJU(慜柱)、MOKA( 萌花)、16歲的WONHEE(沅禧)、IROHA(彩羽)等5位女孩組成，團體平均年齡只有18.6歲，她們是透過去年播出的JTBC節目《RU NEXT?》選拔出來的，每位皆具優良唱跳技藝。至於ILLIT的團名，代表獨立進取的意志(I WILL)和代名詞(IT)的組合，寓意組合有著特別的東西。Belif Lab介紹她們時說：「ILLIT的團名反映這團體有著無限潛能的方向。」