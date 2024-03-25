CHILL CLUB頒獎禮2024｜張天穎Jaime新歡舊愛企埋一齊 ANSONBEAN吳啟洋零交流

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》將於5月12日（星期日）假亞洲國際博覽館Arena 隆重舉行，大會以「人人樂壇 音樂第一」為主題，意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。今日一眾歌手出席記者會，包括︰Gin Lee李幸倪、泳兒、許廷鏗、馮允謙、周國賢、G.Racie 王君馨、魏浚笙、陳慧敏、P1X3L、COLLAR、ERROR 及 MIRROR等等。
早前Beanies的張天穎(Jaime)與ANSONBEAN陳毅燊宣布拍拖，Jamie的舊愛吳啟洋(Phoebus)亦與P1X3L隊友出席，三人同場。當大會邀請入圍角逐年度男歌手的歌上台時，Phoebus與ANSONBEAN並排。記招完結之後，Phoebus及ANSONBEAN都急急走人，未有做訪問。
Jaime︰我係professional
Jaime被追問有沒有覺得新歡舊愛站在一起時，會否感到尷尬，她表示收到名單時已知大家會同場，自言是「professional」。談到兩位男士在台上沒交流，Jamie稱可能他們想擺甫士而已。問到何會考慮三人同台演出，Jaime稱如是工作的話，可以考慮。對於新歡舊愛都急急走人，Jamie認為他們可能有其他工作在身才先行離去。Jaime的隊友被問到有沒有因為見到Phoebus及ANSONBEAN並排而企，而抱住食花生的心態，四女表示沒有，因為大家都是「professional」。