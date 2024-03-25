CHILL CLUB頒獎禮2024｜MIRROR預告《Day Zero》在三藩市首唱 Edan爆姜濤跟薛凱琪合唱超緊張

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》將於5月12日（星期日）假亞洲國際博覽館Arena 隆重舉行，大會以「人人樂壇 音樂第一」為主題，意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。今日一眾歌手出席記者會，包括︰Gin Lee李幸倪、泳兒、許廷鏗、馮允謙、周國賢、G.Racie 王君馨、魏浚笙、陳慧敏、P1X3L、COLLAR、ERROR 及 MIRROR等等。

全員睇好Ian MIRROR有份角度「年度組合」，多位成員亦入圍角逐「年度男歌手」，當中陳卓賢(Ian)更入圍爭奪「年度創作歌手」，邱士縉(Stanley)則有份角逐「年度新人男歌手」。Lokman楊樂文表示不會視組合獎為囊中物，獲獎與否就交由其他人決定。他們更一示看好Ian會大掃多個獎，Stanley就表示已打定輸數。 Anson Lo盧瀚霆被問到有沒有信心拎到「年度跳唱歌曲」，他表示近年愈來愈多出色的跳唱歌，跳唱的MV也很好看，如果自己可以獲獎也很開心，但如果大家投給別人也一樣開心。

Anson Lo因場地焗促，一度沒有表情。