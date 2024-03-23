COLLAR演唱會2024｜Candy疑甩耳機心慌慌 完騷即考試fans高舉「好鵬友」支持

COLLAR一連三場《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會於今日(22日)在九展開鑼，大批男粉絲聚集會場。《全民造星IV》導師許廷鏗一早入場為COLLAR打氣，另外少爺占、森美、Fatboy肥仔及Sica等到場支持。
COLLAR以新歌《Back in the Game》、《Atypical》及《Call My Name！》揭開序幕，尤其唱出道作《Call My Name！》時，全場企起身大叫，氣氛high爆。
Candy係陳展鵬粉絲
COLLAR換上橙色主題的歌衫，之後一口唱出經典廣東歌，如《一人之境》、《愛是最大權利》，當中包二王家晴(Candy)在造星時期表演過的《紅綠燈》。進入talk的環節，Candy指現場有人高舉「好鵬友」(陳展鵬粉絲暱稱)，令她險些在表演時爆笑失場，之後她更向高舉「好鵬友」的粉絲高舉拇指。Gao問到Candy︰「你考完試未呀？」原來她正在考試日子，在完騷後翌日便要即刻考試。
Candy遺失配件
在一眾成員分享時，Candy一度心不焉，不停望著地下尋找物件，之後當發現物件在地下時，即時笑番並撫身執拾。當準備唱《Chosen Family》，Candy感動落淚，Marf再拿紙巾給她。此時Day發現Candy手上的物件大為驚訝，更擘大口像示意「哇！咁好彩！」的感覺，之後她再檢查自己的手及咪高鋒，未知Candy是不是遺失了耳機，還是手上的飾物。