COLLAR演唱會2024｜Candy阿Gao變喊包 芯駖感激花姐阿Ｗing揀入隊

COLLAR一連三場《COLLAR Crush Live 2024》今晚在九展舉行，來到尾場talk的環節，Ivy So(蘇雅琳)及邱彥筒(Marf)先後多謝家人及粉絲。王家晴(Candy)多謝家人時哭成淚人，同時亦多謝fans的支持，令她無懼可以唱歌給大家聽。

Candy哭成淚人 Candy說︰「我今日有好多屋企人嚟咗，有我媽咪、有好多『爹哋』……」由於她心情激動，原意是想說「有好多friend返嚟」，之後她哽咽說︰「仲有由細湊到我大嘅嫲嫲，因為由我參加《全民造星》出道嘅時候，佢就等我開演唱會呢一日好耐，仲有公公婆婆咁早瞓都嚟睇我表演，好多謝我屋企人，多謝fans，係你哋令我有勇氣去唱歌比大家聽。」在旁的芯駖、Winka(陳泳伽)多謝公公婆婆種的蔬菜。 Winka表示今日不會講經，自言是個直白的人，常做錯很多事，但很多謝大家的陪伴，聽她的歌，令她知道有人會聽她唱歌，多謝大家入場支持，「因為呢個演唱會都講咗兩年，真係唔容易，大家一直都對我哋咁熱情，無心灰意冷都係好難嘅事，多謝你哋！」

芯駖多謝魯生選自己 芯駖表示媽媽直至推出劇集才知她入行，很想多謝家人支持，幫她拎中藥、煮早餐，接收她所有情緖。她又稱每一個燈牌都給予COLLAR很大力量。她又提到見到謝安琪，令她回想比賽當時的心情，沒想到自此沒得瞓。她稱過了這兩年，發現自己很愛表演，每一刻跟大家表演跳舞唱歌都很享受，也明白到為何金生、魯生、花姐及Wing等選她入COLLAR，因為她的加入，令大家都知任何年紀都可以做自己，也可以有自信，也有選擇，會好好做好自己，努力做好，陪大家一齊。她又稱俗語說「三個女人一個墟」，但很開心七位成員都無分你我，從沒有是非。 Day致詞比較簡短，她多謝所有fans，並稱九展的場不是太大，所以坐到最後的燈牌都看得很清楚，多謝大家一直陪伴及到場欣賞演唱會。