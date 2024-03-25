COLLAR演唱會2024｜Gao受訪再度落淚 有邀請So Ching睇騷 芯駖爆阿媽唔知自己入行

Gao受訪再度落淚評表現80分

COLLAR一連三場《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會完滿結束，完騷之後7位成員接受訪問，坦言不捨得，希望下次開騷可以開多幾場。Gao(沈貞巧)再度爆喊，稱今次演出可以展現到各成員不同面向，認為整體表現有80分，她指首場因為太緊張，有不少甩漏。 提到個人solo環節，芯駖稱是大家要求︰「都出道咗兩年，係時候都要試吓，一路練一路練，緊張到震晒。」Ivy So談及自己solo表現︰「我其實係好需要其他人嘅肯定，我見到其他隊友唱得咁好，我覺得我要更加努力，希望大家滿意我表現。」

有邀請So Ching睇騷 她們又提到各成員都有不同傷患在身，進行各式各樣的治療。問到知不知道李嘉欣及謝安琪入場，她們表示不知道，當見到她們及AK等人入場，大感驚喜。問到有沒有邀請So Ching時，Marf說：「經理人有邀請佢，其實我哋都有問佢會唔會想睇，但好似係佢schedule唔得，但我哋都有send返直播link畀佢。相信佢都有同其他創作人一樣有睇！」 Gao稱過去的團歌因應對方離開而重新編排，當她提到身邊有很多不同人幫助COLLAR時，感動落淚，因為很多人都看著COLLAR成長、蛻變，工作人員很照顧她們，很感恩有他們在旁支持她們。