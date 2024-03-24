Edward Chan音樂會｜姜濤感謝方皓玟配合小巧思 Edan：有史以嚟最鬆一次

姜濤和Edan在音樂會上首度合唱《年青有為》，先後與林奕匡、林一峰等前輩crossover的Edan，完show後於IG上載與姜濤的合照，寫道：「好多相想po 但太夜了都係試但po住2張先啦，多謝Edward Chan爸爸邀請，今天十分之enjoy，應該係我有史以嚟最鬆最唔緊張嘅一次，真係玩得唱得好開心，希望大家睇得enjoy。」他還公開向fans徵求靚相。姜濤則在IG story轉發Edan的發文，並回應指，「《年青有為》真係好難唱，anyway, Thank you。」

姜濤為Edward Chan感驕傲

姜濤在音樂會上分別與方皓玟和薜凱琪合唱，其中「姜皓玟」火辣合唱《Dummy》，兩人有親密接觸，幾乎面貼面，絕對是亮點之一。不過，姜濤回應Edan留言表示，「我同你調反轉 我係有史以來最緊張嘅一次。」他又在IG上載《Dummy》木偶式舞蹈和「姜皓玟」表演片段，寫道：「算是一個有點臨時準備的舞蹈和設計，謝謝各個部門細心的配合，希望有做好給你們看；也很感謝方皓玟前輩 ，願意配合我這些突發奇想的小巧思～」當然他亦不忘為Edward Chan打氣，並在IG story留言：「好驕傲有你呢個監製！撐爆你！」

