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娛樂
2024-03-24 12:50:35

Edward Chan音樂會｜姜濤感謝方皓玟配合小巧思 Edan：有史以嚟最鬆一次

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姜濤和Edan在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》合唱《年青有為》。

姜濤和Edan在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》合唱《年青有為》。

音樂監製Edward Chan(陳浩然)於亞博舉行的《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，首場演出於昨晚(23)圓滿結束，完騷後擔任表演嘉賓的MIRROR成員姜濤、呂爵安(Edan)先後在社交平台出po。

姜濤指Edan的《年青有為》好難唱。 姜濤和Edan在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》合唱《年青有為》。(林俊源攝) Edan和林一峰在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》合唱《好不容易》。(林俊源攝) Edan和林奕匡是《Blueprint of Memories》嘉賓之一。(林俊源攝) Edan完成Edward Chan演唱會後，表示玩得好開心。

Edan唱得好開心

姜濤和Edan在音樂會上首度合唱《年青有為》，先後與林奕匡、林一峰等前輩crossoverEdan，完show後於IG上載與姜濤的合照，寫道：「好多相想po 但太夜了都係試但po2張先啦多謝Edward Chan爸爸邀請今天十分之enjoy應該係我有史以嚟最鬆最唔緊張嘅一次真係玩得唱得好開心希望大家睇得enjoy。」他還公開向fans徵求靚相。姜濤則在IG story轉發Edan的發文，並回應指，「年青有為》真係好難唱，anyway, Thank you。」

姜濤透露與方皓玟合唱《Dummy》，臨時加入了舞蹈設計，感激對方配合。 姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，合唱《Dummy》。(林俊源攝) 姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，合唱《Dummy》。(林俊源攝) 姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，合唱《Dummy》。(林俊源攝) 姜濤與方皓玟在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》中，火辣合唱《Dummy》。(林俊源攝) 姜濤和薜凱琪在《Blueprint of Memories, by Edward Chan》合唱《牆紙》。(林俊源攝) 姜濤不忘為Edward Chan打氣：「好驕傲有你呢個監製！」

姜濤為Edward Chan感驕傲

姜濤在音樂會上分別與方皓玟和薜凱琪合唱，其中「姜皓玟」火辣合唱《Dummy》，兩人有親密接觸，幾乎面貼面，絕對是亮點之一。不過，姜濤回應Edan留言表示，「我同你調反轉 我係有史以來最緊張嘅一。」他又在IG上載Dummy》木偶式舞蹈和「姜皓玟」表演片段，寫道：「算是一個有點臨時準備的舞蹈和設計謝謝各個部門細心的配合，希望有做好給你們看也很感謝方皓玟前輩 願意配合我這些突發奇想的小巧思～」當然他亦不忘為Edward Chan打氣，並在IG story留言：「好驕傲有你呢個監製！撐爆你！」
 

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