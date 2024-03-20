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娛樂
2024-03-20 14:26:53

IU香港演唱會｜兩場亞博個唱下月開賣 門票最貴HK$1,680

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IU香港演唱會｜兩場亞博個唱下月開賣 門票最貴HK $1,680

IU香港演唱會門票將於下月開賣。

IU今年1月宣布展開世界巡迴演唱會「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」，香港站已定於52526日一連兩日假亞洲博覽館Arena舉行，消息一出令粉絲興奮不已

IU首次登上亞博Arena舞台開個唱，今日香港主辦單位終於公布開售詳情，門票價格共分四種，最貴為HK$1,680，還有$1,480$980$680410日起經Trip.com優先發售，而公開發售日期為415日上午10IU是次世界巡迴演唱會已在32日於首爾揭開序幕，之後會到台北、新加坡、馬尼拉、橫濱、大阪、雅加達、吉隆坡、曼谷及歐美等地開騷

IU首個香港Arena個唱今日公布票務資訊。

IU首個香港Arena個唱今日公布票務資訊。

2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG

演出日期及時間：
2024525 (星期六) 晚上7
2024526 (星期日) 晚上6
地點：亞洲國際博覽館 Arena
門票價格：HK $1,680 / $1,480 / $980 / $680 (全坐位)

優先發售時間：410 (星期三) 上午10
優先發售平台：Trip.com
公開發售時間：415 (星期一) 上午10
公開發售平台：Cityline
 

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