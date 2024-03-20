IU香港演唱會｜兩場亞博個唱下月開賣 門票最貴HK $1,680

IU今年1月宣布展開世界巡迴演唱會「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」，香港站已定於5月25及26日一連兩日假亞洲博覽館Arena舉行，消息一出令粉絲興奮不已。

IU首次登上亞博Arena舞台開個唱，今日香港主辦單位終於公布開售詳情，門票價格共分四種，最貴為HK$1,680，還有$1,480、$980及$680，4月10日起經Trip.com優先發售，而公開發售日期為4月15日上午10時。IU是次世界巡迴演唱會已在3月2日於首爾揭開序幕，之後會到台北、新加坡、馬尼拉、橫濱、大阪、雅加達、吉隆坡、曼谷及歐美等地開騷。