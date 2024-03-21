Kim Kardashian拍《美國恐怖故事》 與Emma Roberts脷疊脷濕吻

Kanye West前妻Kim Kardashian近日參演的美劇《美國恐怖故事：詭孕》(American Horror Story：Delicate)，在最新播出的預告片中，她與女演員Emma Roberts有一場脷疊脷深吻戲，看得觀眾熱血沸騰，並在網上掀起熱烈討論。

Kim與Emma在預告片中展現出精湛演技，兩人在鏡頭前一起用餐，Emma邊吃東西邊問道：「我怎麼了？」Kim驚訝地看著對方，反問：「你在吃骨頭嗎？」Kim之後誘人地問：「你願意為此放棄甚麼？」Emma Roberts回答：「甚麼都可以。」接著兩人咀對咀親吻起來。

去年4月Kim Kardashian宣布會參演《美國恐怖故事：詭孕》，消息一出，隨即引起觀眾廣泛關注。去年5月，Kim Kardashian接受《Variety》訪問時透露，為了演《美國恐怖故事》，正在修讀表演課程。