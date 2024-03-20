LOONG 9妙音龍子為母校獻唱 冼靖峰遭網民「翻舊帳」

冼靖峰早前在《亞洲超星團》勝出，隨即與另外8位參賽者組成「LOONG 9」。日前LOONG 9各成員在微博自爆外號，冼靖峰的外號叫「妙音龍子」，但他們未有對外號作深入解釋。比賽完畢後，「妙音龍子」除了抽空出席fans活動外，更為母校喇沙書院的社區服務日表演。
當日，冼靖峰表示很開心可以回母校表演，先後唱出周杰倫的《安靜》、陳奕迅的《陀飛輪》及自己歌曲《一個人的幸運》。他稱《安靜》是他在中六參加歌唱比賽時選唱的歌曲，至於《陀飛輪》是他的學兄介紹給他聽，當人愈大，出來工作之後，開始明白到這首歌的意義，唱得特別感觸。
當他獻唱《一個人的幸運》之前，他提到這首歌對他的意義︰「呢首歌對我嚟講，出道一開始唱唔係覺得有咩特別大體悟，但隨住出道，經歷愈來愈多，發現呢首歌對我來講係別有一番意義，每次再聽都覺得重新諗起當初玩比賽嘅情景，每次唱都會諗起當初點樣唱好每一首歌，做好自己嘅音樂。」而他唱的時候，較前兩首特別有感情。
有網民找來當年他參加學校歌唱比賽的片段，無論台風及唱腔都比當年大有進步。有fans更把他當年的片段跟現在的作對比，引來本尊回覆兼轉載︰「值得關注，唔知大家覺得分別如何！7年了，決定要唱歌7年了 #7年前的安靜 #7年後的安靜。」