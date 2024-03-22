MIRROR登《滾石》雜誌打入「Rolling Stone Future 25」 12子盼將廣東歌推向國際

香港男團MIRROR組成逾五年，剛結束完英國演唱會，近日還登上美國權威音樂雜誌《滾石》(Rolling Stone)，成為唯一入圍的亞洲男子組合，名單亦包括港人熟悉的韓國女團LE SSERAFIM。對此大表興奮，隊長楊樂文(Lokman)說：「無諗過MIRROR可以上到 Rolling Stone 咁 Iconic 嘅媒體上面，好開心好榮幸，同埋可以將廣東歌帶到更大嘅市場，多謝 Rolling Stone 同多謝唔同地方嘅Fans。」一眾鏡仔接受雜誌訪問，大談成軍至今的心路歷程，該報道並以12子「將粵語流行音樂推向世界」作為標題。
唯一入圍的亞洲男團
《滾石》第二度選出年度「Rolling Stone Future 25」，MIRROR今次榜上有名，並介紹MIRROR成員由參加選秀節目入行，指他們曾經是私人教練及專業舞蹈員等，當中Edan呂爵安表示：「我們來自香港不同的背景，所以我們各自有不同的優勢。」MIRROR的音樂風格經歷了不同階段，Ian陳卓賢稱：「一開始，我們可能有偏向EDM或受到K-POP影響，但現在好似我們的新歌就展示出Hip-Hop Vibe。」MIRROR將不斷嘗試及探索各種類型曲風的音樂。
盼燃起對廣東歌的關注
MIRROR成立之後遇上疫情，但AK江𤒹生卻認為MIRROR在面對困難時期，大家比以前變得更加團結。Anson Lo也說：「當時我們以新的途徑與樂迷接觸，例如做網上演出，IG開Live，從沒間斷與樂迷溝通。」Ian也續道：「過去的疫情令我們專注工作和努力去改進。」儘管MIRROR去年的紅館演唱會發生意外事故，經過休息及沉澱後，12子仍獲得大批鏡粉鼎力支持，成員們也一直透過不同方式跟Fans於網上展開交流及互動，近期MIRROR衝出香港、亦先後在英國、美加、新加坡、吉隆坡及澳門舉行巡唱，各成員都有不同期望，姜濤道：「還有很多人不認識我們MIRROR，這是很好的推動力，我很好奇海外觀眾見到我們會有甚麼感覺。」Edan表示：「我們的目標不只是希望大家聽MIRROR的歌曲，我們更希望燃起大家對廣東歌的喜愛和關注。」
訪問中，MIRROR提到音樂上受到Taylor Swif、John Mayer、Michael Jackson、James Brown影響，亦獲不少亞洲音樂單位啟發，包括周杰倫、NewJeans、少女時代及ATARASHII GAKKO!(新學校領袖) 。過去韓國音樂紅遍全球，令世界各地的樂迷也開始多加留意亞洲各地的音樂，Alton道：「這四個單位的成員都有着很鮮明與獨立的個性，但當走在一起時又會變成一體，展示很強烈的舞台力量。」Anson Lo也道：「我們見到其他團體如何努力地做音樂，為大眾帶來新鮮感，他們亦啟發我們作新嘗試。」《滾石》透過官方IG出PO後，MIRRORWEARE、Edan、AK、Alton王智德、Stanley邱士縉等均有在限時動態轉發消息。