MIRROR登《滾石》雜誌打入「Rolling Stone Future 25」 12子盼將廣東歌推向國際

香港男團MIRROR組成逾五年，剛結束完英國演唱會，近日還登上美國權威音樂雜誌《滾石》(Rolling Stone)，成為唯一入圍的亞洲男子組合，名單亦包括港人熟悉的韓國女團LE SSERAFIM。對此大表興奮，隊長楊樂文(Lokman)說：「無諗過MIRROR可以上到 Rolling Stone 咁 Iconic 嘅媒體上面，好開心好榮幸，同埋可以將廣東歌帶到更大嘅市場，多謝 Rolling Stone 同多謝唔同地方嘅Fans。」一眾鏡仔接受雜誌訪問，大談成軍至今的心路歷程，該報道並以12子「將粵語流行音樂推向世界」作為標題。

唯一入圍的亞洲男團

《滾石》第二度選出年度「Rolling Stone Future 25」，MIRROR今次榜上有名，並介紹MIRROR成員由參加選秀節目入行，指他們曾經是私人教練及專業舞蹈員等，當中Edan呂爵安表示：「我們來自香港不同的背景，所以我們各自有不同的優勢。」MIRROR的音樂風格經歷了不同階段，Ian陳卓賢稱：「一開始，我們可能有偏向EDM或受到K-POP影響，但現在好似我們的新歌就展示出Hip-Hop Vibe。」MIRROR將不斷嘗試及探索各種類型曲風的音樂。