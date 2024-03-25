TWICE隊長志效戀上奧會金牌選手 經理人JYP：藝人隱私，無法確認消息

韓國女團TWICE的隊長志效，今日傳出和前鋼架雪車運動員尹誠彬相戀。據當地媒體報導，兩人經熟人介紹相識，並已經交往約1年。而志效所屬的經理人JYP娛樂，對於傳媒亦以作出回應，他們發出的聲明稱：「由於涉及藝人個人隱私，我們無法確認相關消息，請大家諒解。」
志效與尹誠彬相戀的消息，於今日凌晨由網絡媒體《SWAY》率先報道，文中稱兩人已交往一年，兩人是透過共同朋友而相識，因經常一起運動，後發展成為戀人關係。該媒體又指，志效與尹誠彬兩人所住的地方只有5分鐘車程，所以約會時他們都喜歡到對方的家。
此外，兩人去年都曾出演MBC招牌綜藝《我獨自生活》，分享彼此個人生活，節目中兩人的共同點十分之明顯。如果戀愛傳聞屬實，1997年出生的志效和1994年出生的尹成彬，將成為年齡相差3歲的明星情侶。而TWICE本月初剛推出最新專輯《With YOU-th》，更憑該專輯登頂Billboard 200強專輯榜冠軍寶座，在全球範圍內廣受歌迷喜愛。
尹誠彬於2018年平昌冬奧會上，獲得亞洲首枚男子鋼架雪車金牌，去年3月從國家隊退休，一直以廣播的身份活躍多個娛樂節目中。目前正在演出MBC《大學生運動祭：男子運動員村》和《我獨自生活》。