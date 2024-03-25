TWICE隊長志效戀上奧會金牌選手 經理人JYP：藝人隱私，無法確認消息

韓國女團TWICE的隊長志效，今日傳出和前鋼架雪車運動員尹誠彬相戀。據當地媒體報導，兩人經熟人介紹相識，並已經交往約1年。而志效所屬的經理人JYP娛樂，對於傳媒亦以作出回應，他們發出的聲明稱：「由於涉及藝人個人隱私，我們無法確認相關消息，請大家諒解。」

志效與尹誠彬相戀的消息，於今日凌晨由網絡媒體《SWAY》率先報道，文中稱兩人已交往一年，兩人是透過共同朋友而相識，因經常一起運動，後發展成為戀人關係。該媒體又指，志效與尹誠彬兩人所住的地方只有5分鐘車程，所以約會時他們都喜歡到對方的家。