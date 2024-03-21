世紀暴雨｜筲箕灣耀興道西行線周六重開　城巴77線隧巴606線恢復繞經耀東邨

筲箕灣耀東邨耀明樓對開一段耀興道，因去年9月一場世紀暴雨導致的山泥傾瀉而封閉至今。路政署宣布，該段耀興道經修復和公共巴士試路後，將於周六(23日)上午約5時半重開一條西行方向行車線，並爭取於6月底前全面重開行車線及行人路。 城巴表示，在耀興道重開西行線同日起，現時完全不經耀東邨的77線和過海隧巴606線，來回程將恢復途經耀東邨。其中，兩線會與82S、99、N8和過海隧巴110線一同恢復西行線的原有行車路線和分站，耀東邨耀明樓站除外，至於東行方向因相關行車線仍然封閉，有關路線仍然需要改道。

6條巴士及小巴線恢復行駛原有路線 路政署表示，行經該路段西行方向的6條巴士路線，包括城巴第77、82S、99、N8號線及過海巴士第110及606號線，以及專線小巴第65號線，將全部恢復行駛原有路線，沿路近筲箕灣廣場、東盛苑及耀東商場的巴士站亦會恢復使用，惟耀明樓對出的巴士站仍需繼續暫停使用。至於沿耀興道東行方向的6條巴士，包括城巴第77、99、720X及N8號線及過海巴士第110及606號線，以及專線小巴第50及65路線，則維持現時改道安排，繼續為耀東邨居民提供服務。