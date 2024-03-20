二元乘車優惠｜下年度預算開支60億元　今年度向巴士公司發還14.1億元

政府提出檢討俗稱「二元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」。計劃在2023至24年度的相關經常開支修訂預算約為40.5億元，包括向參與的公共交通營辦商發還40億元少收車費或船費的開支，另外5,000萬元則為行政開支。當局強調，一直通過宣傳教育鼓勵受惠人士善用短途路線和了解雙向分段收費等安排，確保公帑用得其所。

運輸署沒有備存個別受惠人士每月的乘車次數和個別八達通、樂悠咭的交通開支金額數據。當局數據顯示，去年每日平均有258.1萬人享用二元乘車優惠，當中近34%為60至64歲人士、近六成年滿65歲，其餘6.6%為合資格殘疾人士。截至上月底，政府今個年度首11個月共分別向專營巴士公司和港鐵公司，發還14.1億元和13.9億元的少收車資。

勞工及福利局局長孫玉菡在立法會會議上，書面答覆選委界陳紹雄提問指，二元乘車優惠計劃將來的開支會受合資格人士的人口變化、交通票價調整、參與計劃的公共交通營辦商變化，以及防止違規使用措施成效等多方面因素影響，政府會密切監察計劃的運作情況，制定開支預算並在相應年度預算中反映。

陳紹雄：檢討需確保續鼓勵長者外出

提出質詢的陳紹雄不太滿意政府的答覆，他向《am730》稱政府在《財政預算案》提出要檢討計劃，定必已掌握一些關鍵數據和構思檢討方向，惟回覆並沒有正面回應或交代檢討方向，亦未能提供個別受惠人士每月乘車次數，「今日話冇數據，都睇唔到點樣有效檢討。」他指計劃始終涉及公帑，「愈遲做(檢討)就愈用得多錢」，認為可為受惠人士每月訂立金額上限或以折扣率取代劃一兩元，最重要是改動後既繼續鼓勵到長者外出走動，亦不會令他們繼續「長車短搭」。

數據顯示政府向專營巴士營辦商發還的金額，較港鐵輕微多出1,420萬元。陳紹雄起初感到奇怪，但其後想到港鐵是根據行程距離收費，巴士則只是按路線而非乘客行程的長短收費，「巴士可以搭過海車，但未過海就落車」，又指巴士公司可以在落車門加裝拍卡機為短途客回贈車費，但直言方法牽涉額外兼較大的成本，並不實際。

當局回覆又提到，過去5年運輸署實地監察共發現1,419宗懷疑違規個案。陳紹雄認為，檢控數字相比個案宗數寥寥可數，相信如果能作出有效檢控、「隨時畀人捉到」，阻嚇力才會加強。

葉兆輝：要繼續解說善用短途車

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝接受《am730》查詢稱，隨著人口老化優惠計劃會有高達200萬名潛在用家，而且數目只會愈來愈多，他提到計劃的原意是鼓勵長者外出，「但唔係叫你一日18個鐘都要搭車」，認為每日訂立使用次數限制可接受，但前提要檢視是否真的有人單日享用優惠得比較多。

葉兆輝又指，要繼續解說使長者明白不應「長車短搭」，而在教育善用短途車和分段收費的同時，部分交通工具仍未設有分段，建議政府在向營辦商批出經營權時，要求對方增加更多車費優惠減低政府補貼額，「可以添加條款，相信出到聲嗰班人(營辦商)就肯做。」對於有意見認為可由劃一兩元再為一定折扣百分比，他相信這也是個可行建議，惟不希望執行時會把問題複雜化。