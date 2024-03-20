元朗凹頭電纜從天而降擊中小巴 中電︰正做更換工程 無帶電

一輛載客小巴昨中午駛經青山公路元朗凹頭交匯處附近時，被一條突然墜下的電纜擊中，同時損毀兩支燈柱，事件中無人受傷。中電回應指，承辦商當時正進行架空電纜更換工作，期間一條沒有帶電的電纜下墜，影響附近一條1萬1千伏特架空電纜，近68個客戶的電力供應受影響，於下午2時全部恢復電力。

事發近中午12時21分，一條架空電纜「從天而降」擊中天橋上小巴車頂，及較低位處兩邊燈柱，有車cam拍得當時情況，電纜墮地時，其中一條燈柱被壓毀變彎後跌落地，附近有途經小型客貨車及綠色的士，幸及時避過，有驚無險。