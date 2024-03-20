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2024-03-20 04:31:57
日報

元朗凹頭電纜從天而降擊中小巴 中電︰正做更換工程 無帶電

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元朗凹頭 電纜

電纜(黃箭咀)下墜壓彎燈柱(籃箭咀)。

元朗凹頭 電纜

電纜橫亙天橋上。

一輛載客小巴昨中午駛經青山公路元朗凹頭交匯處附近時，被一條突然墜下的電纜擊中，同時損毀兩支燈柱，事件中無人受傷。中電回應指，承辦商當時正進行架空電纜更換工作，期間一條沒有帶電的電纜下墜，影響附近一條1萬1千伏特架空電纜，近68個客戶的電力供應受影響，於下午2時全部恢復電力。

事發近中午12時21分，一條架空電纜「從天而降」擊中天橋上小巴車頂，及較低位處兩邊燈柱，有車cam拍得當時情況，電纜墮地時，其中一條燈柱被壓毀變彎後跌落地，附近有途經小型客貨車及綠色的士，幸及時避過，有驚無險。

至於小巴上，據報當時車上有10名乘客，而事件中無人受傷。68歲的小巴司機事發後報警。

中電就事故對客戶及公眾造成不便，表示歉意。中電指，事發時，中電承辦商於元朗為40萬伏特供電系統作架空電纜更換工作，期間一條無帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條1萬1千伏特架空電纜，並導致一部途經交匯處的車輛受損。事件中無人受傷。

元朗凹頭 電纜

有68戶受事件影響。

由於當時1萬1千伏架空電纜受損，影響附近68個客戶的電力供應，當中47個於下午1時09分恢復供電，餘下21個客戶亦已於下午約2時復電。工程人員正調查事故原因及採取適當跟進行動，亦已就事件通知相關政府部門。

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