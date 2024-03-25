入侵系統案升逾五成 前員工入侵電腦盜71萬 警淨網行動修正逾17萬網絡漏洞

科技應用在企業愈趨普遍，成為黑客製造網絡攻擊的溫床。警方數字顯示，去年錄得3.4萬宗科技罪案，按年升五成；而針對入侵系統的案件，按年增逾五成，損失金額激增兩倍，警方料實際損失數字或更大。警方早前執行兩次淨網行動，要求本地供應商修正17萬項網絡漏洞；又向企業提出多項安全建議，包括使用高強度密碼、定期更新系統及軟件等。 網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青表示，去年共錄得科技罪案3.4萬宗，按年增五成；損失金額接近55億元，較2022年漲七成。就入侵系統方面，去年錄得37宗，按年亦升逾五成；同期損失金額達210萬元，增加2倍。針對後者，涉及的罪行包括勒索軟件、未經授權登入電子帳戶等。其中損失金額最大的為一宗企業內部入侵案件，涉款71萬元。警方指，一名員工被解僱後，在未經授權的情況下，「用自己的方法」繼續多次入侵公司電腦系統，將公司的71萬元資金轉移至3個個人戶口。

個人層面方面，去年社交媒體帳戶類遭騎劫，騙徒假冒「戶主」身份再騙財個案錄得3,434宗，升逾20倍，整體損失金額達8,700萬元。警方又發現，近期通訊軟件如WhatsApp遭騎劫的情況再度頻繁發生。

料實際損失更大 有見網絡系統攻擊趨頻繁，警方早前執行兩次淨網行動，分別主力淨化本港網絡的「神將行動」，以及與國際刑警合作的「協同行動」。就前者，網罪科網絡安全分組(三)總督察劉傲松表示，行動期間收集和分析了300萬項網絡威脅情報，發現本港存在逾17萬項嚴重的網絡漏洞，以及4萬項網絡威脅。警方因此主動聯絡80間互聯網服務供應商，要求修正17萬項網絡漏洞；並移除60個指揮及控制伺服器、逾3.5萬個釣魚網站等。

他又指，黑客亦會利用其指揮及控制伺服器作為武器庫，用作不同的網絡攻擊工具，5類工具大致可分為木馬程式、掘礦軟件、網絡掃描工具、清除日誌軟件，以及密碼爆破工具，企業及市民應多加留意。 陳純青表示，企業受攻擊後未必即時向警方匯報，故上述數字或未能反映實況，料實際損失或更大。他續指，當企業受攻擊後，不但聲譽受損，更需要花巨額處理善後工作。近日相繼有機構的電腦系統遭黑客攻擊及勒索，陳純青指，網絡罪犯攻擊手法日新月異，釣魚網站建立的成本亦十分低，增加市民和企業中招的風險；且網上世界無邊界，亦難以追蹤每個人的活動，建議市民及企業善用警方提供的工具查證。