內地醫療廣泛應用AI助分析病情 訪大灣區醫管局團隊︰交流利提升服務

人工智能(AI)在世界各處迅速發展，亦應用於各個範疇。醫管局3個團隊早前到多間內地三甲醫院交流，了解當地醫院如何廣泛將AI應用在醫療技術上，除協助分析病情，亦自主研發一些儀器，令接受放射治療的病人由預約到取得報告只需3日，病人治療期間調整輻射劑量的適應性放射治療更由一般需時1至2天縮短至15分鐘。有參與交流的代表指，不少內地技術值得香港參考。
今次到內地的包括放射科、臨床腫瘤科的物理學家及護士/護理部團隊，分3批合共45人，分別作為期3日至兩周的交流，旨在促進兩地醫療交流及了解內地AI在醫療上的應用。有份參與的博愛醫院高級放射師李國威稱，AI與醫療服務結合可提升醫護人員工作效率，縮減病人輪候時間，為市民提供更高質的醫療服務；舉例指目前內地在二維和三維影像的處理上，先由AI處理近千張醫療影像，再由醫生寫報告，在AI輔助下，醫療數據草書時間由15分鐘減至少於10分鐘。
香港醫療擁國際專業資格認證亦具優勢
他坦言，AI在內地醫療服務的滲透率較香港高；雖然香港目前在肺部、頭部、心血管方面已應用外國AI系統，但內地醫院擁有的機器量及人力資源較豐富，加上廣泛運用AI，香港現階段較難追及內地的醫療服務效率。但他指，透過是次計劃，可增加中港放射師交流，提高兩地服務水平。香港具有國際專業資格認證、擁有高醫療水平及風險管理能力，料深入交流可為兩地市民提供更優質放射服務。
聯合醫院腫瘤科高級物理學家陳小強則分享，內地演示了AI自動輪廓勾畫技術，可縮短人手勾畫時間，利用AI已可自動偵測腫瘤、識別和腫瘤輪廓勾畫，當中僅需2至3分鐘便能完成一個病人的電腦掃描影像輪廓勾畫，醫生跟據AI勾畫結果作最後的檢驗和修改。被問到兩地標準不同應如何處理，陳小強稱即使標準不同，兩地均會以最嚴謹的數據制定安全標準，又指現時香港醫療大多使用外國軟件，數據以外國病例作參照，相反內地軟件根據華人病例數據，更適合香港人，盼將來能引入AI設備，提升服務水準。
將軍澳醫院護理總經理郭慧敏表示，這次交流在專科護士發展推動方面提供了方向性，認為兩地發展方向一致，有助加快AI在醫護層面的發展步伐。