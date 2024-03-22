兩美容院涉用偽冒儀器推「HIFU」療程　3人被捕

海關偵破兩間分別位於沙田石門與觀塘的美容院，涉嫌使用偽冒儀器，以違反商品說明條例，拘捕3名女子，年齡介乎由36至40歲，分別是兩間美容院的董事及銷售員。海關指，檢獲的偽冒儀器在外觀、功能及價格上，與正貨儀器均有明顯差異，由於相關療程涉及儀器的「HIFU」高強度能量輸出，如果使用不當有潛在危險，包括紅腫和灼傷等，若過程中使用偽冒儀器，風險或會更大。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任靳子謙指，根據舉報，人員在上周四(14日)及周一(18日)喬裝顧客，到涉事兩間美容院試購療程，發現美容院職員將虛假商品說明，應用於邀約提供的美容服務上，於是拘捕涉案3名女子，該兩間美容院屬小型美容院，是獨立運作，經營約2至5年，而被捕3名人士現正保釋候查。

他表示行動檢獲的偽冒儀器售價約1萬元，正貨儀器售價則高出幾十倍；費用方面，使用偽冒儀器的療程單次收費約1,000元，使用正貨儀器的療程收費貴幾倍。另外，偽冒儀器在外觀、功能及價格上，均與正貨儀器有著明顯差異，包括偽冒儀器在機身旁邊沒正貨標籤，另一部機身標籤與正品的不同，以及機身背面和操作手棒並無印上正貨的商標。

偽冒儀器或致紅腫灼傷

海關引述有關儀器正貨的代理商稱，正貨儀器是透過高強度超聲波「HIFU」技術，以達致美容效果，但代理商經測試後，發現相關偽冒儀器的輸出能量方式，與正貨儀器有明顯不同，效果成疑，而且正貨儀器是以非入侵方式，在不傷及表面皮膚情況下，達致美容效果，惟偽冒儀器未必能達致有關功能，如果使用不當有潛在危險，包括紅腫和灼傷等，若過程中使用偽冒儀器，風險或會更大。