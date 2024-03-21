前線人員安全表現紀錄計劃料年中推出 建造業議會主席︰希望工友互相提點

建造業議會預計，今年年中推出「前線人員安全表現紀錄計劃」，地盤安全守則做得不好的人員需要接受再培訓，做得好的人員會獲得獎勵。計劃會涵蓋所有在地盤工作的人員，包括項目總監、判頭、管工、工友等。 建造業議會主席何安誠表示，有向工友解釋這個計劃並非「篤背脊」，而是希望工友互相提點，注重安全，重申希望外界不要再以「記分制」形容，以免引起工友誤會。 他舉例，有公司現時已推行類似的安全計劃，舉報其他工友有做得不當的人員可獲300元獎金，被舉報工友更正做法後亦可獲150元獎勵，甚至有公司到工友家中頒獎，讓他們整個家庭都感到自豪。

鄭定寕︰安全守則需要有一致性

建造業議會執行總監鄭定寕表示，安全守則需要有一致性，避免出現不同地盤有不同做法的情況，例如工友工作時要戴安全帽、高空工作時需要扣「尾繩」、管工需要確保工作環境安全等，建造業議會正諮詢業界意見，包括由甚麼層級的人員負責記錄等，期望未來一、兩個月推出有關守則的文本，進一步微調後，預計今年年中在部份公司試行。

他又說，有關計劃並非要令工友失去工作，負責記錄和被記錄的人員雙方都要同意相關行為屬於不當，需要接受再培訓，地盤紀錄會上載至建造業議會的平台，議會會尊重友工私隱，有關紀錄只會是該地盤或建築公司的管理人員知道，資料不會與其他地盤或公司共享。