北部都會區 電動車普及 C牌電工需求大 THEi高科院辦課程培育人才

香港未來有大量不同基建工程，電力工程人員在城市發展起重要作用。在香港從事有關固定電力裝置的電工人員須向機電署註冊，當中可在任何低壓固定電力裝置進行工程、俗稱C牌的C級電業工程人員全港只有2,300多人，人數或未能應付未來所需。職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院(THEi高科院)今學年開辦首屆「電力工程大師級專業文憑」課程，為B牌電業工程人員提供電工、管理培訓，為學員提供更好就業前景，可在更有系統學習下考取C牌。有業界認同，在電動車普及大廈要提升電力裝置等設施，加上北部都會區發展，未來行業對C牌需求更大。

現時全港7.7萬多名註冊電工，涉及低壓固定電力裝置的電力工程須由持A、B及C級牌電力工程人員處理，當中只有C牌人員可以處理任何電量的低壓固定電力裝置的電力工程，但本港只有2,300多名C牌人員，佔整體不足5%。B牌人員只可在最高電力需求量不超逾2,500安培的低壓固定電力裝置中進行電力工程。 電力需求量較大工程無C牌進程受阻 目前擁有B牌工程人員可參與機電署定期舉行考試，考取C牌資格，但在電力工程業打滾十多年的鍾卓輝坦言，曾自行投考3次C牌均以失敗告終，「可能係技術未夠，理論嘅嘢有啲難」；未獲C牌資格，亦為他工作上帶來不少麻煩，如曾因工程的排水泵電力需求達2,500安倍，他不合資格處理，導致渠務工程有阻滯。高啟漢指，近日報讀了THEi開辦相關課程，盼在有系統中學習，可成功考獲資格。

在公司擔任工程項目副經理的鍾卓輝指，除實務工程，亦開始需要管理團隊，他認為課程除了可以釐清他在技術上的盲點外，課堂上亦能吸取行業的最新資訊、電力安全需求等知識，並學習管理和培訓，期望完成課程後能有更好的職場發展及晉升機會。 THEi高科院開辦「電力工程大師級專業文憑」課程，供學員具有至少15年工作經驗、不少於5年的B牌工作經驗的電工就讀，但須由所屬公司推薦。學員如在課程中指定的三個單元的考試，分別於多項選擇題取得70%分數，以及長答題取得50%分數，將被視為於一項由機電工程署署長認可的C級電業工程人員註冊考試中取得合格。

吳子豪

THEi高科院建造、環境及工程學系副教授吳子豪指，為期兩年的課程涉行業法規、機電知識、資產管理、新人培訓等，並會安排學員在所屬公司進行即場訓練，望為業界培訓出全方面的「大師」。他又指，課程一班有約20人，並預告首批大師將於明年畢業；相信他們在不久的將來可以晉升成為總技術主任或總地盤監督。薪金方面可達港幣5萬至6萬元。 業界︰自行進修較難合格 香港機電業工程專業人員協會主席黃錦輝認同，一般工人自行進修，並不容易在C牌考試中合格，因試題不止涉及背誦知識，更涉及計算，「就算貼中題，有標準答案都做唔切」。他亦指，業界對C牌電工有需求，雖難以預計行業相關人手空缺，但估計未來北部都會區或需50至100名C牌電工。黃又指推出課程有助工人獲得相關資格，但工人有牌照之餘，足夠經驗亦非常重要。