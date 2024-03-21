四成僱主料未來3個月增聘員工 通訊媒體業人手需求最樂觀

推動盛事經濟

消費品及服務業人手需求大

以行業分類，通訊媒體業人手需求展望最樂觀，就業展望為+60%。調查機構指，短視頻和直播等新興媒體將繼續保持快速增長，加上與人工智能(AI)在媒體創作上得到廣泛應用有關，企業需要更多相關人才。消費品及服務業亦錄得+20%，機構解釋，業界推動及響應盛事經濟，能吸引旅客到訪消費及刺激本土消費，加上盛事活動的舉辦需要大量的服務人員籌備及維持活動，旅客上升亦能帶動消費。預期盛事將繼續刺激消費品及服務，需增聘人手以應付需求。