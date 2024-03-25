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2024-03-25 09:44:32

國安教育日｜消防及救護學院4.14開放日　今起可申請二維碼入場券

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消防及救護學院。(資料圖片)

消防及救護學院。(資料圖片)

為響應和支持「全民國家安全教育日」，消防處將於4月14日(星期日)在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，讓市民加深對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識，同時更了解消防處在維護國家安全、公共秩序及安全的工作和人員的培訓。開放日節目豐富，包括介紹消防處在維護國家安全領域的工作、消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範。屆時消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。 

百勝角 消防及救護學院開放日

每人最多可申請4張入場券

開放日的參觀時間為上午8時45分至下午4時。市民須憑票入場(3歲或以下嬰幼兒無需門票)。有興趣的市民可由今日(25日)起至3月27日透過香港消防處最新版本的流動應用程式申請二維碼入場券，每人最多可申請4張。電腦抽籤結果將於4月2日經香港消防處流動應用程式通知中籤者。

學院將不設泊車設施，參觀人士請使用公共交通工具。如在活動當日上午6時45分天文台發出的8號或以上熱帶氣旋警告信號或紅／黑色暴雨警告信號仍然生效，當日活動將會取消。參觀人士請不時瀏覽消防處網頁以獲取最新消息。有關開放日的詳情，請致電2411 8773查詢。

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